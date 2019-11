Live-Non è la d' Urso | Eva Henger e Lucas Peracchi | una drastica decisione

Live – Non è la D’Urso - l’incontro in ascensore tra Eva Henger e la figlia Mercedesz : “Mamma mi fai paura” : “Dimmi perché hai fatto tutto questo?“. Così esordisce Mercedesz Heger rivolgendosi alla madre Eva durante il faccia a faccia avvenuto nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“. L’ex attrice pornografica aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di essere un uomo violento e di aver aggredito Mercedesz. Accuse che erano già state smentite più volte dalla ragazza che ora, nel salotto ...

Live - Non è la d'Urso - Lucas Peracchi furioso con Eva Henger : 'Sarò marchiato a vita' : Durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso il tanto atteso confronto tra Lucas Peracchi ed Eva Henger si è concluso con un nulla di fatto. Addirittura, l'ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato l'ascensore ed una volta tornato in studio è letteralmente sbottato contro la 'suocera'. Tutto è iniziato con le pesanti accuse sollevate dall'ex attrice, in cui ha affermato che Lucas Peracchi in più di un'occasione avrebbe alzato le mani ...

Live Non è la d’Urso - parla Marco Nerozzi ex di Delia Duran accusato di aggressione : “Volevo dare due schiaffi ad Alex Belli” : Sempre più ingarbugliata la storia tra Alex Belli, la compagna Delia Duran e l’ex marito di lei Marco Nerozzi. L’attore a “Live- non è la d’Urso” ha accusato Nerozzi di aggressione, davanti al tribunale di Ravenna dove si era appena svolta l’udienza per il divorzio di Delia. “Ha aperto la portiera della nostra auto, – ha raccontato Belli – ha tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era ...

Live Non è la d’Urso - Floriana smentita dall’ex : “Eri consapevole” : Floriana Secondi nella bufera dopo Live di Barbara d’Urso: parla l’ex Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. E in questa occasione Floriana Secondi è intervenuta per difendersi dalle incredibili polemiche inerenti a delle sue presunte foto spinte pubblicate su un noto social network a pagamento. La donna si è difesa con le unghie e con i denti, asserendo di aver subito un ricatto dal suo ex ...

Live-Non è la d'Urso : Alex Belli e Delia Duran aggrediti? L'ex marito di lei racconta tutta la verità : Marco Nerozzi contro l'attore: "Quel signore è un pezzo di bugie e falsità con le gambe e le braccia".

Marco Carta si Confessa a Live Non è la D’Urso! : Marco Carta a Live non è la D’Urso parla della sua assoluzione, che ha dimostrato finalmente la sua innocenza. Ma anche della sua voglia di ritornare a fare parlare di se per la sua musica. Ecco tutti i dettagli! Marco Carta ha passato un momento difficile dopo essere stato indagato per il furto delle magliette quest’estate. Un episodio che ha portato il cantante vincitore di Amici e del Festival di Sanremo su tutte le prime pagine di cronaca. ...

Live – Non è la D’Urso - due gemelle di 77 anni : “Siamo state con circa 355mila uomini” : Hanno 77 anni e sono le più anziane prostitute di Amsterdam: le gemelle Martien e Louise Fokkens sono state ospiti di “Live – Non è la D’Urso” dove hanno raccontato di essere state con circa “355mila uomini”. “Non siamo andate a letto con tutti, ma li abbiamo fatti godere tutti questi uomini“, hanno precisato spiegando di avere alle spalle oltre 50 anni di attività nel quartiere a luci rosse della ...

Live Non è la D’Urso - la denuncia di Floriana del Grande Fratello : “Le mie foto finite su un sito porno - sono stata ricattata” : “Le mie foto sono finite su un sito porno“. È la denuncia fatta da Floriana Secondi, l’ex concorrente del Grande Fratello che ha raccontato a “Live – Non è la D’Urso” quanto le è capitato. “Ci sono delle denunce in corso, lui è l’essere più viscido che io abbia mai conosciuto“, ha detto Floriana riferendosi al ragazzo che compare al suo fianco negli scatti hot: è stato lui, secondo lei, ...

“È finita malissimo”. Eva Henger e Lucas Peracchi a Live Non è la D’Urso. Nessuno se lo aspettava : Il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi c’è stato e non è finito per niente bene. Tutto è andato in onda, naturalmente, di fronte alle telecamere di Live-Non è la D’Urso. In realtà ad entrare per prima in ascensore è stata Mercedesz, che ha cercato di chiarirsi con la madre dopo settimane di ripicche e frecciatine a mezzo stampa. Appena Mercedesz è entrata nella cabina adibita all’ascensore del programma Eva è corsa ad ...

Live Non è la D’Urso - tutti pazzi per le gemelle Fokkens le prostitute più anziane di Amsterdam : «Le vogliamo al Grande Fratello» : Live non è la D’Urso, tutti pazzi per le gemelle Fokkens le prostitute più anziane di Amsterdam: «Le vogliamo al Grande Fratello». Louise e Martine Fokkens, sono delle ex prostitute olandesi che hanno avuto nella loro vita oltre 355 mila uomini. Ospiti dalla D’Urso nell’ultima parte dedicata all’hard, le donne non hanno parlato molto ma hanno fatto innamorare il pubblico sui social. Dopo oltre 50 anni di attività le ex ...

Live Non è la d'Urso - Loredana Lecciso : "Da 20 anni è nata un'altra famiglia! Rispetto Romina Power" : Ancora una volta il triangolo Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso sbuca fuori e se ne parla a Live non è la d'Urso con l'ospitata di quest'ultima alle prese con l'uno contro tutti. Loredana così ha avuto modo di precisare alcuni suoi pensieri sulla storica coppia che ha fatto sognare milioni di italiani.Che il rapporto tra Al Bano e Romina sia stato fortificato da una storia d'amore che non si può far finta di non aver sentito ...

Loredana Lecciso invita Romina Power nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso : Loredana Lecciso pronta a fare pace con Romina Power a Live-Non è la d’Urso Loredana Lecciso è pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di Albano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande […] L'articolo Loredana Lecciso invita Romina Power nell’ascensore di Live-Non è ...

Live Non è la d'Urso : abbraccio gelato tra Eva Henger e Lucas Peracchi ma la crisi non si risolve : La situazione già abbastanza intricata fra Eva Henger, sua figlia Mercedesz e il suo fidanzato, l'ex tronista Lucas Peracchi non vede una via d'uscita. O perlomeno si è provata la strada della risoluzione questa sera a Live non è la d'Urso ma venirne a capo è un miraggio. Live Non è la D’Urso, Lucas Peracchi ed Eva Henger, nessun incontro chiarificatore A Live Non è la d'Urso, nessun incontro tra ...

Live Non è la d'Urso - Marco Carta : "Con l'assoluzione ricomincio a respirare". Il fidanzato "Ho capito quanto avevi bisogno di me" (VIDEO) : Marco Carta può tornare a sorridere, la notizia dell'assoluzione per non aver rubato magliette lo scorso maggio in un negozio d'abbigliamento risolleva il morale del cantante che si è presentato a Live non è la d'Urso alleggerito da un peso che per tempo lo ha attanagliato. Davanti alle telecamere della trasmissione di Barbara d'Urso, Carta ha sfogato tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, non dimenticando il periodo appena ...