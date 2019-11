Juventus – De Ligt non parte per Mosca | l’olandese salta la sfida col Lokomotiv per un

Juventus - De Ligt non convocato per la Champions : si scaldano Demiral e Rugani : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara di mercoledì alle 18:55 contro la Lokomotiv Mosca. I bianconeri, nel primo pomeriggio, partiranno alla volta della Russia e sono attesi in serata. Una volta sbarcata a Mosca la squadra si trasferirà allo stadio per il walkaround e alle 19:50 ci sarà anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino per la gara di domani sta pensando di fare alcuni ...

Infortunio de Ligt - la Juventus perde il difensore : la decisione di Sarri : Infortunio DE Ligt Juventus – Niente Lokomotiv Mosca per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra durante il match contro il Torino, non ce la fa a recuperare per la sfida Champions. Il tecnico Maurizio Sarri ha scelto di non convocarlo per la trasferta russa, decisiva in termini di qualificazione. Juventus, chi gioca in difesa contro il Lokomotiv? Escluso de Ligt e il lungodegente ...

Juventus - Balzaretti : 'Mani di De Ligt? Da difensore non può essere calcio di rigore' : Ieri sera, la Juventus ha vinto nel derby della Mole grazie alla rete di Matthijs de Ligt. Per l'olandese è stato il primo gol in bianconero ed è stato un gol di fondamentale importanza visto che ha portato i tre punti. de Ligt in questo inizio di stagione ha dovuto raccogliere più in fretta del previsto l'eredità di Giorgio Chiellini e si è ritrovato a dover bruciare le tappe del suo inserimento nella Juventus. Ieri sera, prima di realizzare la ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions.Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Juventus - le parole di Sarri sul tocco di mano di De Ligt stupiscono tutti : Juventus – L’episodio del tocco di mano di De Ligt è stato commentato, nel post partita, anche dal tecnico del club torinese Maurizio Sarri. Quelle dell’allenatore ex Napoli e Chelsea suonano, in un certo senso, da ammissione di “colpevolezza”. Dichiarazioni che stupiscono tutti, addetti ai lavori compresi, e che pongono l’attenzione sul particolare momento del difensore olandese, protagonista di diversi ...

Juventus - Ciccio Graziani sul tocco di De Ligt ha le idee chiarissime! : Juventus – Sul contestato episodio del tocco di mano di De Ligt è intervenuto, ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani. L’ex giocatore ed allenatore ha usato parole chiarissime. Juventus, tocco De Ligt, Graziani sicuro: “Era rigore” “Ho rivisto le immagini di Torino-Juventus? Per me era rigore il fallo di mani di De Ligt. Stava togliendo il braccio e non so se ha la sua valenza ma ho l’impressione che ...

Il derby di Torino lo decide De Ligt - Juventus di nuovo in testa alla classifica : Il derby della Mole, valevole per l'11a giornata di Serie A, è stato vinto dalla Juventus. I bianconeri riescono ad avere ragione del per 1-0, grazie alla rete al 70° minuto di De Ligt. Il difensore olandese, segna cosi la sua prima rete italiana: le sue prestazioni sono in netto miglioramento rispetto alle prime giornate di campionato. La Juventus vince il derby, decide una rete di De Ligt Nel primo tempo la partita è bloccata, nessuna delle ...

Torino-Juventus - la rabbia di Cairo per il tocco di mano di De Ligt : Torino-Juventus : Sfogo di Urbano Cairo, presidente granata, nel post partita del Derby della Mole, conclusosi con la vittoria della Juventus per uno a zero. A segno De Ligt, protagonista di un tocco di mano che ha fatto andare su tutte le furie il patron del Torino. Torino-Juventus, le parole di Cairo sul fallo di mano di De Ligt Queste le parole di Cairo: “C’era il rigore a nostro favore perché De Ligt ha toccato la palla con la mano. ...

Highlights Torino-Juventus 0-1 : video - gol e sintesi. De Ligt si sblocca - Sirigu para tutto : La Juventus difende il primato in classifica nella Serie A di calcio, controsorpassando l’inter, dopo la vittoria ottenuta nel derby della Mole giocato in casa del Torino. La vittoria per 0-1 della truppa di Sarri matura grazie alla rete nella ripresa di De Ligt, che cosegna così i tre punti ai bianconeri. Highlights Torino-Juventus 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

La Juventus batte il Torino 1-0 : De Ligt - primo gol in bianconero dopo un altro brivido "di mano" : L'uomo derby è De Ligt. Il giovane difensore olandese segna il gol dell'1-0 con cui la Juventus piega il Torino nell'anticipo serale dell'11esimo turno di Serie A e torna in testa alla classifica riscavalcando l'Inter (2-1 al Bologna poche ore prima). A decidere la partita a favore dei bianconeri d

Torino-Juventus 0-1 - de Ligt decide il derby della Mole : Altra vittoria sofferta per la Juventus, che batte per 1-0 il Torino nel derby della Mole e risponde al successo dell'Inter riprendendosi la prima posizione in classifica. Decisivo il gol di de Ligt nella ripresa, che vale 3 punti pesanti per la squadra di Sarri. Sesta gara senza vincere per Mazzarri e i suoi che non riescono a rialzare più la testa. Passano 11 minuti e arriva il primo grande episodio del match: de Ligt tocca di braccio ...

Juventus - Sarri : “Non contento di De Ligt i primi venti minuti. La classifica adesso non conta” : La Juventus si riprende nuovamente la vetta rispondendo alla vittoria dell’Inter a Bologna. De Ligt segna il primo gol in Italia e ‘maschera’ le solite incertezze difensive, il Torino perde ma esce a testa alta. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “La Juve di stasera mi è piaciuta perché era una gara difficilissima. Loro sarebbero entrati in campo determinati ...

VIDEO Torino-Juventus 0-1 : highlights - sintesi e gol. La decide De Ligt : Una serata tutt’altro che positiva, tanta sofferenza, ma alla fine la Juventus mantiene il primo posto in classifica nella Serie A 2019-2020. I bianconeri battono nella stracittadina il Torino grazie ad una rete di De Ligt, protagonista in negativo ad inizio match per un possibile fallo di mano non riscontrato dalla terna arbitrale. Andiamo a rivivere gli highlights del match. highlights Torino-Juventus 0-1 via @VIDEOGoals_HD ...