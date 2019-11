Il set de Il Commissario Ricciardi si sposta a Capua | ultimo ciak per Lino Guanciale

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 30 settembre : vince Il Commissario Montalbano - cresce Temptation Island Vip : Anche in replica Il Commissario Montalbano continua a conquistare il pubblico: lunedì 30 settembre su Rai1 La Vampa d’Agosto ha conquistato 4 milioni 590mila telespettatori e il 20.39% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha ottenuto 3 milioni 326mila telespettatori (20.19% di share). Su Rai2 lo show Stasera tutto è possibile è stato apprezzato da 1 milione 564mila telespettatori (7.81%). ...

Il Commissario Montalbano - trama 30 settembre : Salvo trova il corpo di una ragazza : Il Commissario Montalbano torna ad essere protagonista della prima serata del lunedì, garantendo come sempre buoni ascolti a Rai 1 nonostante la sfida con Temptation Island Vip 2 di Canale 5. Nelle scorse settimane, infatti, la fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri è riuscita ad avere la meglio, nonostante fosse in replica, del docu-reality prodotto da Maria De Filippi. Questa sera, 30 settembre dalle ore 21:25, si tornerà con un ...

Trame Il Commissario Montalbano del 23 settembre : un duplice delitto a Capodanno : Rai 1 continua a usare le maniere forti per contrastare Temptation Island Vip 2, in onda su Canale 5. Come già accaduto le scorse settimane, infatti, anche oggi 23 settembre la prima rete manderà in onda le repliche de "Il Commissario Montalbano", che notoriamente sono sinonimo di ascolti di primo livello. L'appuntamento odierno si riferirà alla puntata intitolata "Gli arancini di Montalbano" e sancirà le nuove indagini di Salvo, alle prese con ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Il commissario Montalbano - stasera 16 settembre su Rai 1 con l'episodio 'Il senso del tatto' : Prosegue l'appuntamento settimanale del lunedì con Il commissario Montalbano, la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, il noto scrittore agrigentino scomparso lo scorso luglio. Questa sera, 16 settembre, a partire dalle 21:25 su Rai 1 riproporrà la replica dell'episodio 'Il senso del tatto', andato in onda per la prima volta nel 2002. Si tratta del primo dei quattro episodi della quarta stagione composta anche da 'Gli arancini di ...

Il commissario Montalbano - stasera 16 settembre su Rai 1 con l'episodio Il senso del tatto : Prosegue l'appuntamento settimanale del lunedì con Il commissario Montalbano, la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, il noto scrittore agrigentino scomparso lo scorso luglio. Questa sera, 16 settembre, a partire dalle 21:25 su Rai 1 riproporrà la replica dell'episodio 'Il senso del tatto', andato in onda per la prima volta nel 2002. Si tratta del primo dei quattro episodi della quarta stagione composta anche da 'Gli arancini di ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Il commissario Montalbano - stasera 15settembre su Rai1 con l'episodio 'Tocco d'artista' : Il commissario Montalbano andrà in onda eccezionalmente stasera 15 settembre con l'episodio 'Tocco d’artista', il film tv che insieme a 'La gita a Tindari' compone la terza stagione della serie. Rai 1 riproporrà in prima serata dalle ore 21,25 circa un vecchio caso trasmesso per la prima volta nel 2001, a distanza di due anni dalla nascita del personaggio televisivo che aveva debuttato nel 1999 con 'Il ladro di merendine'. Il commissario che da ...

'Il commissario Montalbano' del 16 settembre in replica su Rai Play : 'Il senso del tatto' : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con le repliche de "Il commissario Montalbano", la fiction tv basata sui racconti omonimi di Andrea Camilleri. Lunedì 16 settembre, infatti, verrà riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio giù andato in onda nel 2002, "Il senso del tatto". Il mini film in questione è ispirato a 2 diversi racconti della raccolta "Gli arancini di Montalbano" cioè ad "Amore e fratellanza" e "Sequestro di ...

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre alla seconda edizione di FeST il festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre alla seconda edizione di FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre al FeST il festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre al FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

Il commissario Montalbano in onda 15 e 16 settembre : Tocco d'artista e Il senso del tatto : Raiuno ha inaugurato la stagione delle fiction con Il commissario Montalbano. Non si tratta di inediti, bensì di un ciclo di episodi in replica riproposti al pubblico per rendere omaggio allo scrittore Andrea Camilleri e al regista Alberto Sironi, scomparsi quest'estate. Dopo i due film tv inediti trasmessi a febbraio (L'altro capo del filo e Un diario del '43) e gli episodi in replica andati in onda in primavera, quest'anno, anche in autunno, ...