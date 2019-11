Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019): ilvive uninaspettatamente. Il percorso di Champions è importante e stasera potrebbe arrivare la qualificazione con 2 giornate di anticipo, ma in campionato non è sul pezzo A, nel corso diSport Live sono intervenuti, Diper parlare delche sta attraversando il. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Antonio, giornalista: “Il rapporto tra De Laurentiis e Ancelotti non era inattaccabile dall’inizio di questa stagione. Secondo le mie informazioni, De Laurentiis aveva due perplessità: voleva, dal tecnico, toni meno morbidi e cordiali con la squadra ed una preparazione di grande rendimento. Nel corso del tempo i due si sono parlati spesso e Ancelotti ha dato le sue spiegazioni. Poi, è successo qualcosa di importante a Roma con la sconfitta e dopo la sfuriata di De ...

Enzovit : Corbo, Di Marzio e Mutti a Radio Marte sul momento delicato del Napoli -