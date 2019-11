Concorso Infermieri Puglia | 1132 posti | cosa sapere per partecipare

Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 153 infermieri : E' stato indetto in forma aggregata un bando di Concorso per il profilo di infermiere con le Asl di Frosinone, Viterbo e Latina interessate all'unisono. L'iter concorsuale permetterà la formazione di una graduatoria che verrà utilizzata dalle suddette Asl per procedere alle successive assunzioni a tempo indeterminato (categoria economica di riferimento D). Ciascun partecipante dovrà obbligatoriamente inserire nella domanda 3 preferenze tra le ...