Amare con “tatto”

Miss Italia - Carolina StrAmare torna single : «Ecco perché è finita con Alessio» : Carolina Stramare non è più fidanzata e non è colpa della corona. A raccontare a ?Leggo? le ragioni della fine della storia con Alessio Falsone, durata otto mesi,...

Miss Italia 2019 Carolina StrAmare torna single - è finita con Alessio Falsone : Nel mondo dello spettacolo è universamente nota come ‘la maledizione delle Miss’ ed è quel fenomeno per cui una reginetta di bellezza approdata al concorso da fidanzata ne esce single. È successo anche a Carolina Stramare, Miss Italia 2019, che avrebbe messo in stand by la relazione con Alessio Falsone. A darne notizia è la stessa Carolina in un’intervista a DiPiù, come riporta Fanpage.it: “Ci sentiamo tutti i ...

Lina Wertmuller riceve l’Oscar alla carriera e scherza : “Si dovrebbe chiAmare con un nome femminile - chiamiamolo Anna” : chiamiamolo Anna. Lina Wertmuller non scherza mai. Anche quando sembra che scherzi. L’idea di cambiare il nome all’Oscar, la statuetta dorata, quella che vincono i grandi del cinema una volta all’anno, le deve essere venuta spontanea, modello Ornella Vanoni sul palco di Sanremo. Convenevoli sì, ma convenzioni un po’ meno. La 91enne regista romana, nome completo, come nei suoi titoli di film, Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spañol ...

MotoGp - Viñales non nasconde l’Amarezza : “non potevo lasciar andare via Marquez - ma è finita male” : Lo spagnolo ha parlato dell’esito della gara in Australia e della sua caduta, esprimendo il proprio rammarico Una gara bellissima, macchiata dalla caduta arrivata nel finale a togliergli non solo la possibilità di vincere, ma anche il podio. Maverick Viñales mastica amaro al termine del Gran Premio d’Australia, terminato nella ghiaia a poche curve dal traguardo, dopo una battaglia tostissima con Marc Marquez. AFP/LaPresse Il ...

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip - confronto in tv dopo l'addio : «Legittimo non Amare più una persona» : Un nuovo confronto per Serena Enardo e Pago dopo l?addio al falò di confronto a Temptation Island Vip. L?occasione è stata il salotto di ?Uomini e donne?, in cui...

Laura Margheri : «Con le Barbie ho iniziato ad Amare i robot» : Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)

Ambiente : Confturismo veneto e Unionmare - bene SalvAmare - imprese soddisfatte : Venezia, 24 ott. (Adnkronos) - "L’emendamento della deputata Giorgia Andreuzza al disegno di legge Salvamare, che prevede la conversione del legno spiaggiato da rifiuto speciale a biomassa, va incontro alle esigenze dei sindaci e dei consorzi balneari “, spiega il presidente di Unionmare veneto Ales

Domenica è il Tevere day : una giornata per conoscere - vivere e Amare il fiume simbolo di Roma : Una giornata per conoscere e vivere il Tevere, per riflettere sulle azioni necessarie per salvaguardarne le acque, per sapere quali sono le misure da adottare per riqualificare e valorizzare il fiume simbolo di Roma. E poi tanto sport, musica, visite guidate, tour cine-letterari, giochi per i più piccoli e anche assaggi dei prodotti gastronomici tipici Romani. Sarà tutto questo e molto altro ancora il Tevere day, iniziativa promossa ...

Spoiler Il Paradiso delle signore al 25 ottobre : Riccardo confessa di Amare la Cattaneo : Si apre oggi, 21 ottobre, la seconda settimana di programmazione della soap italiana "Il Paradiso delle signore", in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. Si ripartirà dalle nozze di Vittorio e Marta che, anche se con qualche intoppo, sono state celebrate regolarmente. La coppia si preparerà a partire per la luna di miele, ma dovrà fare i conti con un imprevisto che li obbligherà a rivedere il progetto: al magazzino ...

Una Vita - trame iberiche : Felipe si lascia Amare da Genoveva - Santiago violento con Marcia : Le vicende della popolare telenovela spagnola Una Vita sono sempre più appassionanti. I nuovi spoiler iberici si preannunciano davvero ricchi di colpi di scena. Nell’episodio di lunedì 21 ottobre 2019, Felipe Alvarez Hermoso dopo l’ennesima delusione avuta da parte della brasiliana Marcia, offrirà una possibilità a Genoveva Salmeron. Quest'ultima ovviamente sarà felicissima di essere riuscita a riprendersi il vedovo di Celia. Santiago invece ...

Golf - analisi Open d’Italia 2019 : trionfa Wiesberger - emozioni a non finire con Pavan e Laporta. Grande Amarezza per Francesco Molinari : L’Open d’Italia 2019 di Golf si è concluso ieri con un ribaltamento di fronte che ha portato alla terza vittoria stagionale il trentaquattrenne austriaco Bernd Wiesberger. Il nuovo numero 1 della Race to Dubai è stato in grado di recuperare i tre colpi che lo separavano dalla vetta del leaderboard occupata dall’inglese Matthew Fitzpatrick e si è portato così a casa il settimo trofeo in carriera sullo European Tour, in quella ...

Il marito accusa la moglie di Amare più i cani rispetto a lui - si vendica con i due chihuahua in un modo tremendamente assurdo : Un uomo geloso per le troppe attenzioni che la moglie dedicava ai due piccoli cani di casa, due chihuahua, ha compiuto un gesto atroce. L’uomo ha deciso di vendicarsi lanciando dal balcone i due chihuahua. Uno dei due cani è morto sul colpo, l’altro è stato soccorso ma è in gravissime condizioni. L’orrendo gesto si è verificato a Chicago negli Stati Uniti d’America. Il tremendo gesto è avvenuto dopo una violenta lite tra moglie e ...