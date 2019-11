PS4 | Sony presenta lo spot It' s Time To Play che ha come protagonisti Kratos

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il nuovopubblicitario per PS4 si chiama "It'sto" eun'intera serie di personaggi iconici dei titoli diStation 4,di God of War, Cloud di Final Fantasy 7, Crash Bandicoot ed altri personaggi.Il video, che è apparso sul canale YouTube diStation Japan, continua una lunga serie dipubblicitari perStation raffiguranti le varie mascotte dell'azienda che interagiscono tra loro. In questo trailer, i personaggi appaiono nel mondo reale e vede la presenza addirittura del Bus Battaglia di Fortnite, che atterra in una città e raduna alcuni ragazzi per unirsi con i personaggi del Battle Royale di Epic Games.Lopromozionale è attualmente dedicato aStation 4, che vedrà la fine del suo ciclo con l'uscita diStation 5 in arrivo a partire dalle vacanze di Natale del prossimo anno. Di seguito potete dare uno sguardo al ...

