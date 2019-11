Patuanelli su Ex Ilva | Da Arcelor Mittal solo un pretesto per andare via

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) “Non consentiremo la chiusura dello stabilendo”. Questa è la posizione del governo, riportata dal ministro per lo Sviluppo Economico Stefanodopo il vertice sull’exa Palazzo Chigi. “La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema. Non esiste il diritto di recesso, non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale”, sottolineaa margine dell’incontro. E, rispondendo alle dichiarazione dell’azienda, il ministro ha spiegato che “non esiste un diritto di recesso come strumentalmenteha scritto oggi. Non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale”.“Chiediamo il rispetto degli atti sottoscritti 14-15 mesi fa”, continuaricordando come ci siano un contratto, un piano ...

