Maltempo Benevento | paura al Rione Libertà | grosso albero cade su auto in sosta

Maltempo Benevento : allagamenti e disagi - “rimanete in casa” : Numerosi in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco nell’area di Benevento, per rami caduti per le raffiche di vento, scantinati allagati, detriti e fango in strada. L’allerta resterà arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi diventerà gialla. Il sindaco di Benevento e polizia municipale, di concerto con la società che gestisce il trasporto urbano, hanno stabilito di interrompere il servizio navetta verso il cimitero alle ...