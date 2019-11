Mafia | Caselli | ' colloqui tra Ciancimino e Mori? Mai voluto sapere niente di confidenti'

Mafia : Caselli - 'Ciancimino arrogante - non voleva parlare dei rapporti tra boss e politica' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Vito Ciancimino era sfuggente e arrogante, io speravo che collaborasse sugli appalti, perché lui sapeva tutto di appalti. Se avesse voluto collaborare c'era un oceano sterminato da percorrere, invece menava il can per l'aria. Di Mafia e politica e Mafia e appalti non v

Mafia : Caselli - 'brutta pagina la mancata perquisizione covo Riina - mi fidai di Ultimo' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "La mancata perquisizione" ma "prima ancora la mancata sorveglianza" del covo del boss mafioso Totò Riina, subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993 "è una brutta pagina". A dirlo, proseguendo la sua deposizione al processo d'appello sulla trattativa tra St

Mafia : Caselli - 'Ciancimino ossessionato da Falcone - aveva un odio viscerale' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Ricordo che Vito Ciancimino aveva un odio viscerale per Giovanni Falcone. Ogni occasione era buona per insultarlo, io lo fermavo e gli dicevo: 'Non si permetta". Era ossessionato". Lo ha detto l'ex Procuratore di Palermo Giancarlo Caselli deponendo al processo d'appell