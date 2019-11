I vincitori degli MTV EMA 2019 | a Mahmood il Best Italian Act; Ariana Grande a mani vuote

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Sono stati premiati iMTV EMA. In diretta da Siviglia, domenica 3 novembre, sono stati premiati gli artisti internazionali artefici delle migliori canzoni, dei migliori video o riconosciuti come i migliori talenti dell'anno. Anche l'Italia ha un premiato:. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo si è aggiudicato il premio, superando i voti totalizzati da Coez, Elodie Di Patrizi, Elettra Lamborghini e Salmo. A, che ha sorpreso tutti a febbraio con la canzone Soldi, per poi partecipare all'Eurovision Song Contest con la stessa canzone, è andato il riconoscimento attribuito al miglior artistao dell'anno. Delusione per, in vetta alla lista della nomination con ben 7 categorie. Shawn Mendes ha vinto il premioArtist mentre la migliore canzone è quella di Billie Eilish con Bad Guy. Halsey ...

