Cori razzisti Verona-Brescia | Salvini fa discutere | “un operaio dell’Ilva più importante

Calcio : sindaco Verona - 'la città non è razzista - ed i Cori razzisti non ci sono stati' : Verona, 4 nov. (Adnkronos) - "Ma da cosa dovrei dissociarmi, visto che ieri allo stadio non c'è stato alcun coro razzista: allo stadio c'ero e non ho sentito alcun insulto razzista. E come me le molte altre persone che a fine partita mi hanno scritto e contattato. La mia città non deve essere messa

Il fallimento M5s su Ilva e i Cori razzisti del Verona : Ogni tanto i governi italiani ricevono lettere e sono sempre guai. Insomma recesso e risoluzione e tanti saluti. Il tutto inviato, correttamente, ai commissari, nominati dal governo, cui era affidato l'ingrato compito di traghettare la ex Ilva in mani private e affidabili. Le avevano trovate e

Napoli – Dai Cori razzisti verso Balotelli al ritiro forzato dalla società - Ancelotti sincero : “non sono d’accordo - ma…” : A tutto Ancelotti: le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il Salisburgo Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League di domani sera ed è stato Carlo Ancelotti a svelare le sue sensazioni e lo stato del team alla vigilia del match. Il tecnico celeste ha esordito commentando la decisione della società di mandare in ritiro la squadra fino a domenica: “devo dire che non sono ...

Cori contro Balotelli - Tommasi (Aic) : "Quei tifosi sono razzisti" : Sulla vicenda dei Cori razzisti contro Balotelli durante la partita di campionato Verona-Brescia, interviene Damiano Tommasi, presidente dell’Aic e veronese: "Inutile girarci intorno: se qualcuno fa il verso della scimmia a un giocatore perché è di colore, quello è razzismo, sento troppi sì ma. E anche se sono solo due, sono troppi". I buu contro il giocatore del Brescia durante la partita avevano provocato una dura reazione ...

Cori razzisti a Balotelli - il ministro Spadafora : “Società minimizzano troppo spesso. L’Hellas Verona condanni e prenda provvedimenti” : Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, interviene sul caso dei Cori razzisti contro Mario Balotelli a Verona. E lo fa in maniera dura, rivolgendosi al club e più in generale ai proprietari delle squadre di calcio: “troppo spesso le Società calcistiche hanno minimizzato e difeso – per ignavia, connivenza o timore – le frange estreme delle proprie tifoserie”, ha detto. “Negli ultimi mesi qualcosa sta cambiando, ...

Cori razzisti contro Balotelli – SuperMario risponde alle affermazioni shock del capo ultras del Verona [FOTO] : Balotelli non ci sta: il duro sfogo sui social dell’attaccante del Brescia dopo le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona Non si placano le polemiche attorno all’episodio di razzismo avvenuto ieri durante Verona-Brescia, che ha visto ricoperto di ululati e versi da scimmia Mario Balotelli. Il match è stato sospeso per qualche minuto e l’attaccante del Brescia non ha nascosto il suo disappunto. A far discutere, ...

Calcio : Furlan - ‘Cori razzisti - solidarietà a Balotelli’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ancora cori razzisti ieri negli stadi. solidarietà e pieno sostegno a Balotelli. Il Calcio e lo sport dovrebbero unire le persone. è il sintomo di una società che ha smarrito i nostri valori fondativi di convivenza”. Così su twitter Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl, esprimendo la solidarietà della Cisl “al calciatore Mario Balotelli vittima di spregevoli ed inaccettabili insulti ...

Cori razzisti verso Balotelli - il capo ultras del Verona shock : “non potrà mai essere del tutto italiano” : Le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona dopo i Cori razzisti contro Mario Balotelli Episodio di razzismo contro Mario Balotelli ieri durante Verona-Brescia: il match è stato interrotto per qualche minuto e non sono mancate le polemiche post gara. Adesso, a far discutere però sono le forti dichiarazioni del capo ultras del Verona: “Balotelli è italiano perchè ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto ...

Barbano : da Gasperini a Juric - il calcio italiano non sente mai i Cori razzisti : Come è possibile che Balotelli abbia sentito i cori razzisti contro di lui e l’allenatore del Verona, Juric, no? Come è possibile che si possa sostenere una tesi e l’esatto suo contrario sul punto? Lo spiega Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. “perché nel luogo più pubblico del Paese, lo stadio, nella curva notoriamente più razzista, la Sud di Verona, nella partita potenzialmente più a rischio, non c’è una televisione, ...

Cori razzisti - da Balotelli al Napoli : fermate le partite : Ora basta. Così non si può continuare. Sabato all'Olimpico i Cori di discriminazione territoriale contro Napoli, ieri gli ululati razzisti contro Mario Balotelli. Il peggior spot...

Cori razzisti contro Balotelli - Mario si sfoga sui social : “alle persone di questa curva…” : Mario Balotelli si sfoga sui social dopo i Cori razzisti durante Verona-Brescia: la reazione dell’attaccante italiano Spiacevole episodio oggi al Bentegodi durante Verona-Brescia: il match è stato interrotto per qualche minuto per presunti Cori razzisti contro Mario Balotelli. Se in molti hanno dichiarato che non si è trattato affatto di Cori razzisti, l’attaccante del Brescia è esploso poco fa sui social dimostrando di aver ...

BALOTELLI CONTRO Cori razzisti "BASTA!"/ Video - ma Juric nega "non è successo niente" : Mario BALOTELLI CONTRO CORI RAZZISTI Verona-Brescia: Video. Scaglia la palla in curva e poi esce dal campo. Ma Juric nega: "Non è successo niente".

Balotelli calcia il pallone in curva contro i Cori razzisti - Verona-Brescia sospesa 4? : Vince il Verona contro il Brescia, ma perde il Bentegodi, che rovina la vittoria dei gialloblù - per un gruppo di fanatici - con presunti buu razzisti partiti dalla curva all'indirizzo di...

Cori razzisti Verona-Brescia - Mino Raiola difende Balotelli : “siamo con Mario contro razzismo e ignoranza” : Mino Raiola si è espresso in difesa di Mario Balotelli dopo i Cori razzisti di Verona-Brescia: l’agente ha mostrato la propria solidarietà al giocatore Mario Balotelli è stato protagonista, suo malgrado, di un brutto episodio di razzismo avvenuto nel secondo tempo di Verona-Brescia. Il calciatore ex Inter e Milan ha fermato il gioco scagliando con forza la palla contro i tifosi del Verona, accusandoli di Cori razzisti nei suoi ...