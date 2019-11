«Non prodotti ma emozioni» | così comprano i millennials

Lucca Comics & Games 2019 - i fumetti autoprodotti da Non perdere : In quale padiglione di Lucca Comics and Games si possono trovare sia un silent book di 160 pagine interamente dedicato al silenzio che antologie con storie e illustrazioni a firma di LRNZ, Nova e Tuono Pettinato? Non così sorprendentemente, alla Self area, ovvero lo spazio dedicato alle autoproduzioni. Infatti, se qualche anno fa l’autoproduzione (ovvero, il me lo pubblico da solo, in modo più o meno artigianale) era vista principalmente ...

Whirlpool Napoli - la solidarietà in vetrina : «Da oggi Non vendiamo più i loro prodotti» : Si allarga il fronte della protesta contro la decisione della multinazionale Whirlpool di chiudere l'impianto napoletano e lasciare a casa oltre quattrocento lavoratori. Dopo il primo caso...

Nestlé e DaNone sul banco degli imputati : “I loro prodotti contengono derivati di idrocarburi” : Allerta europea legata a dei prodotto Nestlé e Danone: l’allarme viene lanciato dalla Foodwatch Germania, Ong che si batte per garantire la sicurezza alimentare al consumatore, che ha denunciato la presenza di derivati di idrocarburi nella formula del latte per neonati commercializzato in Francia da Nestlé e Danone e chiede il loro richiamo. “I test di laboratorio condotti per Foodwatch rivelano la presenza di oli minerali dannosi ...

Whirlpool - parte il boicottaggio. E in Calabria spunta il cartello solidale : «Non vendiamo i loro prodotti» : Una campagna per chiedere ai consumatori di «Non comprare Whirlpool». In altre parole una «campagna di boicottaggio, perché è questo il linguaggio che capiscono le...

I preferiti del mese di ottobre : prodotti testati per voi - da Non perdervi! : Settembre e ottobre, ma in realtà fino a dicembre, sono mesi di lanci e novità da parte dei beauty brand. Cambia la skincare routine, cambiano le esigenze della nostra pelle, il makeup si fa più autunnale ed inizia anche il primo freddo. Questo mese sono tanti i prodotti testati e che mi sono piaciuti, è stata dura selezionarne solo 5! Palette viso, shampoo, cipria, rossetti e prodotti per la cura delle labbra sono i protagonisti dei preferiti ...

I prodotti delle start up di cui Non potrai più fare a meno : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Dal seggiolino per auto portatile - utile in vacanza o in taxi - al correttore postulare per chi passa molto tempo seduto davanti ad un pc. Grazie ...

10 prodotti che un infermiere Non terrebbe mai nel mobiletto del bagno : I nostri mobiletti delle medicine contengono spesso articoli che è giusto riporre lì: kit di pronto soccorso, pinzette e collirio. Ma esistono prodotti che sarebbe meglio non conservare nello stesso ambiente?Gli esperti dicono di sì. Abbiamo chiesto ad alcuni infermieri di svelarci quali prodotti non terrebbero mai nei loro mobiletti e perché non dovreste farlo neanche voi. Le risposte potrebbero sorprendervi.1. ...

Qualcomm afferma di aver ripreso le vendite a Huawei - ma solo per i prodotti Non interessati dall’embargo : Il CEO di Qualcomm Steve Mollenkopf, ha recentemente rilasciato un'intervista a Caixin durante la quale ha lasciato intendere che la società aveva ripreso le vendite e le spedizioni a Huawei, ma solo per i prodotti non interessati dall'embargo commerciale statunitense. L'amministratore delegato di Qualcomm ha inoltre suggerito che la società americana sta lavorando a una soluzione a lungo termine, ma ciò richiederà l'approvazione del governo ...

Lidl richiama uno dei suoi prodotti per rischio microbiologico : Non utilizzare e riconsegnare [MARCA E LOTTO] : L’azienda Procter & Gamble ha avviato il ritiro preventivo di un lotto di “detergente liquido Ariel Color” per rischio microbiologico. Come si legge nel comunicato il lotto incriminato è il n° 92540303R0; il formato dei pacchi è doppio, con 65 carichi di lavaggio ciascuno. La contaminazione microbiologica è stata rilevata durante le analisi di autocontrollo. P & G. non ha rivelato la natura e il pericolo della ...

Coop ritira prodotti dagli scaffali per rischio allergeni : “Non consumare - riportare al punto vendita” [INFO] : La catena di supermercati Coop ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo per un lotto di Olive Farcite in Olio di girasole 280g. Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Coop precauzionalmente ha ritirato il prodotto dalla vendita. Invitiamo i consumatori allergici ai solfiti che l’avessero acquistato a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per ...

Instagram Non mostrerà più ai minorenni i post che pubblicizzano prodotti dimagranti e chirurgia estetica : Instagram ha detto che dalle prossime settimane non farà più visualizzare alle persone con meno di 18 anni post che fanno pubblicità a prodotti per perdere peso e ad alcuni tipi di chirurgia estetica. Non verranno mostrati ai minorenni anche