Smartphone | il mercato torna a crescere E Huawei avanza nonostante Trump

Huawei non soffre il ban grazie al mercato interno e rilancia con gli Smartphone 5G : Contrariamente alle aspettative che volevano le vendite di Huawei colpite dal ban USA, la società ha chiuso il Q3 del 2019 con numeri in forte crescita L'articolo Huawei non soffre il ban grazie al mercato interno e rilancia con gli smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

L’iPhone XR ha dominato il mercato Smartphone nella prima metà dell’anno : Per tutto l’arco dell’anno si è evidenziato come Apple abbia sofferto particolarmente le incertezze del mercato degli smartphone. Quasi tutti i report dei grandi produttori, ad eccezione di Huawei, mostravano una pesante diminuzione delle vendite. I numeri più bassi hanno avuto un effetto pesante sul colosso statunitense soprattutto per il fatto che l’anno scorso ha […] L'articolo L’iPhone XR ha dominato il mercato ...

Motorola One Zoom - uno Smartphone con quattro fotocamere per conquistare la fascia medio-alta del mercato : Ad IFA Motorola presenta un nuovo membro della famiglia One, il Motorola One Zoom, uno smartphone di fascia medio alta con schermo OLED da 6.39″ ed un sistema di quattro fotocamere posteriori. Lo One Zoom va ad accupare la posizione di ammiraglio dell’offerta One, grazie ad un SoC più potente – lo Snapdragon 675 – associato a 4GB di RAM e 128GB di memoria, un design nuovo con effetto satinato sul posteriore (dove il logo ...