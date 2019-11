In Spagna celebrano i cinquanta gol su punizione di Messi

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Maradona, Pirlo, Beckham, Ronaldinho, Juninho. E. Unadivina per gli avversari, ripetuta 50 volte come in un rosario di bellezza.ha un nuovo record da inserire nella leggenda che si sta disegnando addosso: contro il Valladolid martedì scorso ha segnato la 50esimain carriera. Entrando a far parte, anche con i numeri, di un club di specialisti, i maestri di un colpo a sé. Un record che parte da lontano. Lo racconta il quotidiano spagnolo Vanguardia, riportando alla memoria l’inizio, dove tutto è cominciato: la Masia, stagione 2004-2005.è un ragazzo imberbe. A fine allenamento Ronaldinho si ferma a tirare le punizioni, una dopo l’altra. Leo osserva. A quel tempo è un ottimo dribblatore ma non un bomber e, soprattutto non è uno specialista di calci piazzati. Dovranno trascorrere diverse stagioni ancora, fino al 4 ottobre 2008, perché ...