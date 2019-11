Bloodstained si aggiorna su Nintendo Switch con delle migliorie

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 1 novembre 2019)sisualla versione 1.03 apportando notevolial titolo, rendendolo come si suol dire “giocabile”, a seguire i dettagli. Nuovomento persuL’mento è già scaricabile da qualche ora ed introduce quanto segue: Riduzione dell’input lag, il quale permette di avere notevoliin gioco, una ulteriore riduzione è prevista con il prossimomento Migliorata la resa grafica attraverso la modifica degli effetti speciali ed una migliore ottimizzazione degli ambienti, garantendo allo stesso tempoperformance migliori Migliorata la stabilità del gioco, attraverso l’eliminazione di tutti i crash segnalati dagli utenti. Il team supervisionerà costantemente il gioco per accertarsi che non vi siano ulteriori ...