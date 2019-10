Arriva il sistema d’atterraggio automatico d’emergenza

Celiachia - una cura è possibile : Arrivano le nanoparticelle che ingannano il sistema immunitario : La Celiachia potrebbe non essere più un problema: una nuova terapia sperimentale potrebbe essere in grado di “bloccare” gli anticorpi: in tal modo i pazienti hanno potuto mangiare glutine per 2 settimane senza avere conseguenze al livello intestinale. La ricerca è stata condotta presso la Northwestern Medicine e resa nota in occasione della conferenza “European Gastroenterology Week” in corso a Barcellona. I soggetti ...

Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia : in roll out per i Pixel : Controllate la presenza di aggiornamenti di sicurezza nel pannello "Aggiornamento di sistema Google Play" su Android 10! L'articolo Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia: in roll out per i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store Arriva alla versione 17 per sistemare il bug dei changelog : Gli aggiornamenti di Google Play Store degli ultimi giorni hanno compromesso il menu con il changelog nella sezione Le mie app e i miei giochi. Fortunatamente, l'inconveniente ora è stato risolto con la recente versione 17 del Play Store e ora toccando la freccia accanto alle app, il menu si espande rivelando di nuovo il changelog che torna a comprimersi con un ulteriore tocco. L'articolo Google Play Store arriva alla versione 17 per sistemare ...

I Mac dicono addio ad iTunes - è Arrivato il sistema operativo macOS Catalina : Computer portatili e PC desktop Apple da ieri sera hanno il nuovo sistema operativo macOS Catalina. Annunciato a giugno in occasione della conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori, il software introduce molte novità sia dal punto di vista pratico sia estetico. macOS Catalina si può scaricare e installare su tutti i Mac venduti dal 2012 in poi. Per averlo basta aprire il Mac App Store, oppure le Preferenze di sistema, alla voce ...

Lampedusa - Arrivati altri 102 migranti. Sindacato polizia Sap : “Sbarchi continui - sistema in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...