Legge di bilancio 2020 | rimodulazione aliquote Irpef rimandata nel 2021

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)dinelStando a quanto ha riferito in più occasioni il Presidente del Consiglio Conte, il governo starebbe lavorando a una riforma strutturale della fiscalità. In cosa potrebbe consistere e quando sarebbe lanciata?di: in cosa potrebbe consistere la riforma del Fisco? Uno dei principali obiettivi di questa legislatura, ha detto in diverse sue recenti uscite il premier Conte, è quello di ridurre il carico fiscale che grava sulle famiglie e, in particolare, sulle famiglie a basso reddito, così da difenderne il potere d’acquisto. Tale abbassamento delle tasse, però, nelle intenzioni del governo, per quello che è dato capire, si vorrebbe realizzare attraverso una riforma strutturale della fiscalità piuttosto che con singoli provvedimenti. In quest’ottica, allo studio dei tecnici dell’esecutivo, c’è ...

borghi_claudio : Dalla bozza di legge di bilancio vi trasmettiamo le tabelline: 8 x 3 = 24 Quanto fa per 5 stelle? - Mov5Stelle : #24MILIONIPER Qualcuno in legge di bilancio ha riproposto, per l’ennesima volta, di finanziare Radio Radicale con… - AndreaMarcucci : Ha ragione @nzingaretti , basta con le liti, chiediamo al Governo di fare il governo. Voto in in Umbria è andato m… -