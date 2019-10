Fabio Quartararo MotoGP | GP Malesia 2019 | “A Sepang abbiamo fatto i test invernali quindi

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Tra due giorni si torna in pista con il Motomondiale che fa tappa aper il Gran Premio della, penultimo round stagionale e ultimo atto del massacrante trittico asiatico di fine campionato. Dopo il passaggio a vuoto di Phillip Island in cuisi è ritirato e Franco Morbidelli si è dovuto accontentare di una pessima undicesima piazza, la Yamaha Petronas è pronta per tornare ad occupare le posizioni di vertice su un tracciato sulla carta favorevole in particolare alle caratteristiche del francese. Di seguito le dichiarazioni dei due piloti in vista del fine settimana malese.: “L’Australia è stato un fine settimana difficile e il mio obiettivo è quello di essere al 100% per questo Gran Premio. È senza dubbio un weekend speciale per tutti noi e cercheremo di dare il massimo. Qua aprovato in inverno neie ...

