Diego Abatantuono | nuovo programma su Italia 1 con Diana Del Bufalo e Barbara Foria

Diego Abatantuono : "Mi preoccupa il futuro delle mie nipoti. È come se chi ci governa non avesse famiglia" : “La felicità? Non basta il colpo di culo. Va cercata, capita”. Tra un ciak e un altro, Diego Abatantuono legge Seneca, per capire cosa sia davvero la felicità, come inseguirla e raggiungerla. Un’idea personale se l’è fatta, e la spiega in un’intervista a Vanity Fair.“Ci sono tanti concetti di felicità: quello dell’infanzia, del sabato, dei preliminari. Io sono un ...