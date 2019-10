Abbandona rifiuti in strada | multato per 1 600 euro

Polonia - cento balle di rifiuti di plastica Abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla raccolta differenziata italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

Rifiuti italiani Abbandonati in Polonia : la denuncia di Greenpeace [FOTO] : Una nuova indagine dell’Unità Investigativa di Greenpeace Italia, condotta nel sud della Polonia, ha portato alla scoperta di Rifiuti italiani – in parte provenienti dalla raccolta differenziata dei Rifiuti urbani – abbandonati in un ex distributore di benzina nell’area di Gliwice. Un team di Greenpeace, recatosi sul posto, ha verificato la presenza di un centinaio di balle di Rifiuti in plastica di cui, tra quelle accessibili, almeno 50 ...

Rifiuti da trattare provenienti dalla Campania : Abbandonati in Lombardia o interrati in Calabria. 11 arresti in varie regioni d’Italia : I Rifiuti provenienti dalla Campania che avrebbero dovuto essere trattati, venivano invece portati in capannoni abbandonati in diverse aree industriali del Nord Italia, ma anche interrati in una cava dismessa, in Calabria. In Lombardia snodo del traffico era l’impianto (autorizzato) SMR Ecologia di Como, solo sulla carta destinazione di quei Rifiuti che, in realtà, finivano in capannoni o sotto terra senza alcun trattamento. L’indagine della ...

Rifiuti illeciti in capannoni Abbandonati nel Nord Italia e in una cava in Calabria : 11 arresti : Riempivano di Rifiuti illeciti capannoni nel Nord Italia e ne seppellivano altri in una cava dismessa in Calabria. Undici persone connesse allo stesso giro illecito che emerse dopo il rogo di Corteolona (Pavia) sono state arrestate dai Carabinieri Forestali dei Gruppi di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro.Continua a leggere

Comiso - controlli serrati su chi Abbandona i rifiuti : Scattano a Comiso i controlli serrati contro chi abbandona i rifiuti. Installate videocamere e iniziati i controlli incrociati

I rifiuti più Abbandonati nei parchi - i mozziconi di sigaretta : I mozziconi di sigaretta, i pezzetti di plastica e le cartacce. Sono i rifiuti che si trovano in maggiore quantità proprio laddove non dovrebbero esserci: nei parchi pubblici di tutta l’Italia. Lo segnala un’indagine di Legambiente: 564 volontari hanno monitorato 87 aree green, effettuando 87 transetti di monitoraggio di 100 metri ciascuno, per un totale di 8700 metri quadrati. Hanno scelto i parchi pubblici più ...