Napoli | incendiate due auto di un consigliere comunale | “Non mi fermerete | non mi arrendo”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Duemobili di proprietà deldi San Giorgio a Cremano (), Ciro Russo, sono state danneggiate da un incendio, la scorsa notte, in via Farina nel vicino comune di Ercolano. Leerano parcheggiate in strada a pochi metri di distanza l’una dall’altra. L’incendio, sulla cui origine indaga la polizia, è stato spento dai pompieri ed è avvenuto a poca distanza dall’abitazione del. Russo è iscritto al gruppo di opposizione “LiberaMente San Giorgio”. Lo scorso anno la suafu cosparsa di benzina da sconosciuti ma i cani del politico richiamarono la sua attenzione e fu evitato il peggio. L’episodio della scorsa notte avviene a pochi giorni dall’incendio dello scooter di proprietà del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre ignoti entrarono nel parco privato in cui il primo cittadino ...

