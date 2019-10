La Juventus ospita il Genoa | dove vedere la gara in Tv

Il Lecce ospita la Juventus : la gara in esclusiva su Sky : La nona giornata di Serie A si apre con la sfida che vede impegnati i campioni d’Italia della Juventus, già tornati in testa alla classifica, pronti a sfidare in trasferta il Lecce. La gara sulla carta appare certamente scontata con i bianconeri che si presentano in campo trascinati dall’entusiasmo per la vittoria in Champions League, […] L'articolo Il Lecce ospita la Juventus: la gara in esclusiva su Sky è stato realizzato da ...

Juventus - Allianz Stadium candidato a ospitare finale Woman's Champions League 2022 o 2023 : Arriva un'importante ufficialità non solo per la Juventus ma anche per tutto il calcio italiano, in particolar modo quello femminile: l'Allianz Stadium di Torino è ufficialmente candidato ad ospitare la finale di Champions League di calcio femminile per il 2022 o il 2023. Una decisione arrivata in collaborazione fra la società Juventus, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Comune di Torino: possibilità importante per tutto il calcio, che ...

Serie A - la Juventus ospita il Bologna : appuntamento su DAZN : Proprio la vittoria ottenuta prima della sosta contro l’Inter ha permesso all’Inter non solo di interrompere il percorso dei nerazzurri che erano a punteggio pieno, ma anche di balzare in testa alla classifica. I bianconeri non nascondono di voler fare il possibile per conquistare un nuovo scudetto, pur avendo chiaro nella mente di voler riportare […] L'articolo Serie A, la Juventus ospita il Bologna: appuntamento su DAZN è ...