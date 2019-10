Cosa c’è stasera in tv

MotoGp - Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi : “c’è una Cosa che non riusciamo a risolvere” : Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1 Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta. AFP/LaPresse soliti ...

A Napoli c’è una vespa che invece della targa ha qualCosa di incredibile : A Napoli c’è una vespa che non ha la targa. Già questa circostanza è assurda ma cosa rende questa storia incredibile è che al posto della targa non c’è uno spazio vuoto ma la foto di Gesù. Questa moto è stata fotografata e poi la foto è stata postata ed è diventata virale. La moto è stata vista e fotografata nel quartiere Ponticelli, in Via Argine. Sia il conducente della moto che il passeggero non indossavano il casco mentre erano a ...