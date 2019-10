SerieATwitterClub | Lecce-Juventus è la sfida più discussa

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Frenano le big di Serie A nella nona giornata di campionato, che ci riporta aldi IQUII Sport, una panoramica sul turno andato in scena nel weekend, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato è stato proprio il pareggio del “Via del Mare” di, tra i … L'articoloè lapiù

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.