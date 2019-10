Pizza Hero - La sfida dei forni | puntata 27 ottobre 2019 | diretta

Programmi TV di stasera - domenica 27 ottobre 2019. Su Nove torna Gabriele Bonci con «Pizza Hero 2 – La sfida dei forni» : Gabriele Bonci Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv – Ultima Puntata Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Dalla parte degli ultimi: Di primo mattino Don Mariano chiama Imma per vederla quanto prima, ha urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro si sente male e, per accompagnarlo all’ospedale, Imma si scorda dell’appuntamento, ...