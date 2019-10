L' Umbria sarà un test fondamentale per la maggioranza Ma anche per la Lega

Matteo Salvini prepara la spallata al governo : il test nazionale in Umbria sarà decisivo per il centrodestra : Matteo Salvini ha già pronta la spallata di governo. "Dopo cinquant'anni domenica sera si festeggia e poi te li saluto io la Marini, Conte, Di Maio e Zingaretti...". Il leader della Lega prevede già un grande successo del centrodestra in Umbria dove è candidata alle Regionali la leghista Donatella T

Conte in Umbria : "Sarà una manovra redistributiva. Nessuna nuova tassa" : Il premier Giuseppe Conte e i leader di maggioranza sono oggi in Umbria, a Narni, per le battute finali in vista del voto regionale di domenica 27 ottobre. Un voto che vede il centrosinistra sfavorito contro il centrodestra unito a trazione leghista ma che in ogni caso secondo Conte non intaccherà le sorti del governo (altra cosa sarebbe forse una batosta in Emilia-Romagna). ...

Elezioni Umbria - Salvini : “Vinciamo qui - poi in Emilia e Toscana e torniamo al governo. Sarà festa nazionale” : “Domenica questa terra darà lezione di democrazia, che se la ricordano per i prossimi 50 anni, a gennaio votano Calabria e Emilia-Romagna, e ci metterò l’anima perché anche in Emilia vinca il cambiamento, e in primavera Sarà la volta della Toscana, e poi andiamo a votare a livello nazionale e torniamo al governo dal portone principale”. A dirlo, a Città di Castello, il leader della Lega, Matteo Salvini, in vista delle Elezioni ...

In Umbria ci sarà il primo vero test per l'alleanza Pd-M5s : sarà il voto in Umbria il primo, vero test sulla tenuta del patto di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E sarà da quel voto che dipenderà il futuro delle alleanze nelle altre regioni. I due alleati hanno concordato sulla necessità di sostenere un candidato unitario per contrastare quella che avrebbe rischiato di diventare una marcia trionfale per Matteo Salvini. Compito non facile, visto che la giunta della dem Catiuscia ...

Sondaggi - in Umbria tra Tesei (Lega-Fi-Fdi) e Bianconi (M5s-Pd) sarà testa a testa : A quattro settimane dalle elezioni che dovranno consegnare all’Umbria la nuova giunta e il nuovo consiglio regionale, tra Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi si prospetta un testa a testa. Secondo un Sondaggio realizzato Quorum/YouTrend per Agi, la candidata della coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) potrà contare sul 47,2% dei voti mentre l’imprenditore scelto dall’alleanza Pd-M5s è ...

C'è l'accordo M5s-Pd per l'Umbria : il candidato sarà Vincenzo Bianconi : "Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi alla presidenza della Regione Umbria". Lo dichiara Vincenzo Bianconi, già presidente di Federalberghi Umbria. Il nome di Vincenzo Bianconi è circolato nei giorni scorsi come possibile candidato di Pd e M5s alle regionali. Questa mattina, il passo indietro di Francesca Di Maolo aveva riaperto la ...

Regionali Umbria - passo indietro di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

Umbria : fonti - tramonta ipotesi Di Maolo - non sarà candidata presidente : Roma, 22 set. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5S e Pd in Umbria. Si lavora a un terzo nome per uscire dall'empasse. Stando ai rumors, sarebbe stata la presidente dell'Istituto Serafico di Assisi a fare un passo indietro. Di fatto è tra

Umbria : fonti - tramonta ipotesi Di Maolo - non sarà candidata presidente : Roma, 22 set. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5S e Pd in Umbria. Si lavora a un terzo nome per uscire dall’empasse. Stando ai rumors, sarebbe stata la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi a fare un passo indietro. Di fatto è tramontata la sua candidatura, confermano fonti di primo piano all’Adnkronos.L'articolo Umbria: fonti, tramonta ...

Domani sulla piattaforma Rousseau ci sarà un voto sul cosiddetto “patto civico per l’Umbria” : Domani, dalle 10 alle 19, gli iscritti del Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per esprimere la loro opinione su un eventuale “patto” tra il Movimento 5 Stelle e altri partiti per le elezioni regionali in Umbria, che saranno il

**Umbria : M5S 'affossa' Fora - non sarà candidato presidente** : Roma, 16 set. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Andrea Fora non sarebbe in bilico, ma già fuori dalla corsa a candidato presidente dell'Umbria. Almeno per i 5 Stelle, dopo la mano tesa al Pd per un patto civico per la Regione che andrà al voto il prossimo 27 ottobre. Quel patto, per i grillini, escl