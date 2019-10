Taglio del cuneo fiscale | fino a mille euro l’anno in più in busta paga per i lavoratori

Padovafiere : Taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' (3) : (Adnkronos) - A chiudere l’inaugurazione ufficiale il sindaco Sergio Giordani: “Essere qui ad aprire questa nuova edizione di Auto e Moto d’Epoca è frutto di uno sforzo collettivo e ringrazio tutti per il contributo. Questo è un evento importane, la fiera di Padova è importante, e grazie alla collab

Padovafiere : Taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' : Padova, 25 ott. (Adnkronos) - Aperta questa mattina la 36a edizione di Auto e Moto d’Epoca, che prosegue alla Fiera di Padova fino a domenica 27 ottobre. “Ci tengo innanzitutto a ringraziare le persone che hanno consentito che la fiera si svolgesse nel migliore dei modi, in particolare il Sindaco Gi

Padovafiere : Taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' (2) : (Adnkronos) - Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani: “Le auto vecchie vanno rottamate, perché sono inquinanti e poco sicure. Con le liste di salvaguardia possiamo e dobbiamo fare una differenza netta a tutela delle auto storiche, che invece rappresentano un ele

Taglio del cuneo sotto i 35mila euro e carta bimbi da 400 euro : arriva lo scheletro della manovra : La rivalutazione delle pensioni per 2 milioni e mezzo di persone, il fondo per le famiglie, la sugar e la plastic tax, e poi le tasse sulle sigarette, l’aumento della cedolare secca e l’abolizione dei superticket. Lo scheletro della manovra è contenuto in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Molte delle misure fanno parte da tempo del pacchetto, altre sono ...

Manovra - schema : giù detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e Taglio del cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Vitalizi - il Taglio light della Sicilia : avviato l’iter per diminuirli del 9%. M5s : “Così è una farsa” : E alla fine anche la Sicilia taglierà i Vitalizi dei suoi consiglieri regionali. Ma si tratterà di un taglio light: il 9% dell’assegno. Lo prevede il disegno di legge incardinato alla commissione speciale sulla riduzione dei Vitalizi dell’Assemblea regionale Siciliana. Il testo base è quello del Consiglio di presidenza. Entro il 31 ottobre dovranno essere presentati gli emendamenti, la commissione poi, che comincerà l’esame il 5 novembre, ...

Elisabetta Canalis versione “Marilyn” : il seno straborda e manda in estasi i fan. Ma quel detTaglio della foto non sfugge : Sono passati più di 10 anni da quanto Elisabetta Canalis ha smesso di ballare sul bancone del tg satirico Striscia la notizia insieme a Maddalena Corvaglia (sua ormai ex amica) ma il pubblico non l’ha mai dimenticata. Elisabetta Canalis è rimasta sempre nel cuore dei fan che continuano a seguirla con passione. Oggi Elisabetta Canalis vive a Los Angeles, è sposata con il chirurgo Brian Perri e ha un figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre ...

Carcere per i grandi evasori - Bonafede : “Pacchetto già pronto - lunedì il detTaglio delle norme” : “Il pacchetto sul Carcere per i grandi evasori è pronto”: lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo all’Ansa a Perugia dove con la famiglia ha fatto una visita privata tra gli stand di Eurochocolate. “Dopo l’incontro dell’altro ieri a Palazzo Chigi con le altre forze politiche di maggioranza siamo già andati avanti e siamo praticamente alla conclusione e domani dovremmo avere nel dettaglio la ...

Contributi Statali allo sport italiano 2020 : più soldi per tutte le Federazioni! Il detTaglio e la classifica delle più ricche : calcio in testa : Lo Stato italiano garantirà allo sport ben 64 milioni di euro in più rispetto all’anno passato, una cifra di grande rilievo che andrà divisa tra varie parti come hanno spiegato Vincenzo Spadafora (Ministro dello sport) e Rocco Sabelli (Presidente di sport e Salute). Alle Federazioni affiliate al Coni andrà gran parte della torta cioè 44,5 milioni di euro ma ci saranno anche i 4 milioni del “premio efficienza” per le Federazioni ...

Evasione - nel Taglio alle detrazioni il vero aumento delle tasse. E così si incentivano i furbi : Come vuole la migliore tradizione degli ultimi 30 anni, anche quest’anno la legge finanziaria andrà a contenere aumenti di tasse e imposte. La pressione fiscale è sempre stata lo strumento di governo prediletto della sinistra, perché consente di rastrellare quante più risorse possibili da re-distribuire in assistenza e perché, usata come arma impropria nei confronti dei più abbienti, soddisfa la pulsione ideologica per la quale la ricchezza va ...

Conte promette il Taglio dell'Irpef al 20% (ma tra almeno due anni) : “Stiamo lavorando come matti. C’è una task force già all’opera sulle simulazioni per la riforma dell’Irpef. Non possiamo realizzarla quest’anno, abbiamo solo poche settimane. La approveremo nel 2020. Pagare tutti, pagare meno. Ridurremo il numero delle aliquote e abbasseremo la pressione fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervistato da Repubblica, Stampa e Messaggero.Al quotidiano ...

Conte : Taglio del cuneo fiscale solo a favore dei lavoratori : "C'e' uno sforzo significativo del governo per consentire ai lavoratori di recuperare potere d'acquisto". Lo ha detto Conte

Pensioni Quota 100 : proposta uscita anticipata di 3 anni - ma con Taglio assegno del 15% : Le ipotesi di riforma delle Pensioni anticipate con Quota 100 passano da un solo unico coro: maggiore flessibilità in uscita. Andare in pensione qualche anno prima, rispetto alle Pensioni a Quota 100 che hanno beneficiato di importanti risorse del bilancio statale, potrebbe significare dover pagare di tasca propria, con una riduzione dell'assegno mensile. Percentuali che, come per l'Opzione donna, sarebbero di un minimo del 15 per cento per ...