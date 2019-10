F1 | GP Messico 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

F1 oggi - GP Messico 2019 : orari FP3 e qualifiche - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi (26 ottobre) andrà in scena il day-2 del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il Circus e gli spunti non mancano. La Ferrari va a caccia della sesta pole position consecutiva, per dimostrare le proprie qualità nel time-attack. La SF90 ha confermato i pronostici della vigilia, facendo la differenza nel primo settore rispetto a tutti, per la grande potenza del motore. Tuttavia la lotta sarà ...

F1 oggi - GP Messico 2019 : orari FP3 e qualifiche - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi (26 ottobre) andrà in scena il day-2 del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il Circus e gli spunti non mancano. La Ferrari va a caccia della sesta pole position consecutiva, per dimostrare le proprie qualità nel time-attack. La SF90 ha confermato i pronostici della vigilia, facendo la differenza nel primo settore rispetto a tutti, per la grande potenza del motore. Tuttavia la lotta sarà ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : gli Highlights delle prove libere 2. Sebastian Vettel sigla il miglior tempo : Si chiude nel segno della Ferrari di Sebastian Vettel la prima giornata dedicata alle prove libere sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. Il tedesco nella seconda sessione mette in fila il resto del gruppo, con l’olandese Max Verstappen secondo ed il monegasco Charles Leclerc terzo. GLI Highlights delle FP2 DEL GP DEL Messico DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : gli Highlights delle prove libere 2. Sebastian Vettel sigla il miglior tempo : Si chiude nel segno della Ferrari di Sebastian Vettel la prima giornata dedicata alle prove libere sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. Il tedesco nella seconda sessione mette in fila il resto del gruppo, con l’olandese Max Verstappen secondo ed il monegasco Charles Leclerc terzo. GLI Highlights delle FP2 DEL GP DEL Messico DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Mi sono concentrato più sulle gomme medie - che sono competitive” : La Ferrari di Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo nelle FP2 del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1: il tedesco della Rossa ferma il cronometro in 1’16″607, riscattando così una prima sessione non all’altezza, così come confermato a fine giornata ai microfoni di Sky Sport. Così Sebastian Vettel: “Penso di aver fatto il mio questa mattina, sono andato sull’erba nella prima sessione, nel pomeriggio ...

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Mi sono concentrato più sulle gomme medie - che sono competitive” : La Ferrari di Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo nelle FP2 del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1: il tedesco della Rossa ferma il cronometro in 1’16″607, riscattando così una prima sessione non all’altezza, così come confermato a fine giornata ai microfoni di Sky Sport. Così Sebastian Vettel: “Penso di aver fatto il mio questa mattina, sono andato sull’erba nella prima sessione, nel pomeriggio ...

VIDEO Esteban Ocon F1 - GP Messico 2019 : “Sono pronto per la Renault” : Esteban Ocon, intervistato da Sky Sport nel corso della FP2 del GP del Messico 2019 di F1, racconta di come abbia sofferto in questo 2019 che ha dovuto vivere ai box come terzo pilota della Mercedes. .Il pilota francese, inoltre, spiega di non vedere l’ora di tornare nel 2020 con la Renault e di essere prontissimo. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Esteban Ocon ...

VIDEO Esteban Ocon F1 - GP Messico 2019 : “Il mio rapporto con Leclerc e Verstappen” : Esteban Ocon, intervistato da Sky Sport nel corso della FP2 del GP del Messico 2019 di F1, racconta il suo rapporto con Max Verstappen e Charles Leclerc con i quali ha corso a lungo nelle categorie giovanili e che conosce molto bene. Il pilota francese ex Racing Point, è pronto per tornare nel Mondiale 2020 a bordo della Renault. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Esteban Ocon ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali “Ferrari Challenge” al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della “Rossa“. IL MESSAGGIO VIDEO DI Vettel E Leclerc DAL GP DEL Messico DI F1 ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali “Ferrari Challenge” al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della “Rossa“. IL MESSAGGIO VIDEO DI Vettel E Leclerc DAL GP DEL Messico DI ...

VIDEO Toto Wolff F1 - GP Messico 2019 : “Hamilton è ad alti livelli di competitività - 2020 e 2021 difficili per Mercedes” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato alla vigilia delle prove libere 2 del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend: “Il livello di competitività di Lewis Hamilton è molto alto ma anche Bottas è cresciuto tanto e lo abbiamo visto bene. Non è facile essere motivati dopo aver vinto sei Mondiali ma lui ha sempre energia, gli piace guidare questa macchina e penso che la Mercedes sia un bel posto in ...

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “Buon inizio di weekend - domani in qualifica ci sarà da stringere i denti” : Max Verstappen chiude con il sorriso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno confermando come l’olandese e la sua Red Bull siano sempre performanti sul circuito di Città del Messico. Il suo secondo tempo finale a poco più di un decimo di distacco dal lanciatissimo Sebastian Vettel fa vedere il bicchiere mezzo pieno al classe 1997. “Sono più o meno dove pensavo di essere al termine del mio ...

F1 - GP Messico 2019 : risultato FP2. Sebastian Vettel un fulmine sul giro secco - 3° Leclerc - Mercedes indietro : Sebastian Vettel si conferma in ottima forma dal punto di vista prestazionale dopo il brillante weekend di Suzuka e firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019, diciottesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il nativo di Heppenheim ha brillato particolarmente in occasione del time-attack con gomme morbide mettendo in mostra una guida molto fluida e pulita che gli ha consentito di ...

F1 - GP Messico 2019 : risultati e classifica FP2. Sebastian Vettel precede Verstappen - Leclerc e le due Mercedes : Sebastian Vettel (Ferrari) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Il tedesco chiude il suo pomeriggio con il tempo di 1:16.607 precedendo di un soffio Max Verstappen (Red Bull) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 465 millesimi. Quarta e quinta posizione per le due Mercedes con Valtteri Bottas che precede Lewis Hamilton. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati della FP2 ...