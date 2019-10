Uomini e Donne | Serena Enardu e Pago | il confronto dopo la fine della loro storia a

Gossip Uomini e Donne : ex corteggiatrice è diventata mamma : Diletta Pagliano diventa mamma dopo Uomini e Donne: l’annuncio Forse molti non se lo ricorderanno, ma Diletta Pagliano è stata la fidanzata del tronista Leonardo Greco. Difatti i due si sono conosciuti e innamorati tra le quattro mura del Trono Classico di Uomini e Donne. Un amore durato anche diversi anni, ma ormai finito da un pezzo. Difatti l’ex corteggiatrice è legata da tempo a un altro uomo, dal quale ha avuto in queste ultime ...

Uomini e Donne - oggi - venerdì 25 ottobre - ospiti Serena e Pago : ecco cosa è successo : oggi in onda la seconda parte del trono classico, ospiti in studio l'ex tronista e il cantante dopo la fine della loro avventura televisiva a Temptation Island Vip 2.

Anticipazioni Uomini e Donne - Giulio : la segnalazione su Veronica : Giulio Raselli di Uomini e Donne: la corteggiatrice Veronica frequenta un suo amico Poco fa il portale IlVicolodelleNews.it ha lanciato una segnalazione su una delle corteggiatrici di Giulio Raselli che ha già creato l’ennesimo putiferio mediatico. Difatti pare che Sabato 19 Ottobre la corteggiatrice Veronica Fedolfi, ex tentatrice a Temptation Island Vip, sia stata sorpresa a cena con un gruppetto di amici. Fin qui tutto normale ...

“Migno***”. Uomini e Donne - è ancora trash. E sempre loro al centro della scena : Tina Cipollari e Gemma Galgani : Uomini e Donne, è lite infinita tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama e l’opinionista sono arrivate ancora una volta ai ferri corti. In questa occasione, ad accusare la “collega” è stata Gemma Galgani: secondo la dama torinese, Tina Cipollari avrebbe una tresca clandesTina con il suo ex Giorgio Manetti che ormai non fa più parte del parterre senior. Malgrago la Cipollari sia fidanzata con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, Gemma ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati : Ennesima coppia nata a Uomini e donne che scoppia. Questa volta tocca a Luigi Mastroianni e Irene Capuano che dopo circa 8 mesi si lasciano. A dire il vero i follower di entrambi già da qualche periodo avevano capito che le cose non andavano per il verso giusto tra i due, e ora è l’ex tronista sui social ad annunciare la fine della storia. Luigi Mastroianni annuncia la rottura con Irene Capuano “È da un po’ giustamente mi viene ...

Pechino Express : tra le 10 coppie in gara tanti ex del Grande Fratello e di Uomini e Donne : Sono stati ufficialmente rivelati i nomi dei protagonisti che prenderanno parte all'edizione 2020 di Pechino Express. Il programma televisivo andrà in onda come sempre su Rai 2 dal prossimo febbraio. Secondo le ultime anticipazioni, la nuova edizione del reality show regalerà emozioni assolutamente da non perdere. Questo grazie soprattutto alle 10 coppie che sono state scelte per prendere parte a questa avventura e al viaggio insidioso che ...

Uomini e Donne - segnalazione sul tronista Giulio Raselli : è d’accordo con una corteggiatrice? : Sul trono di Giulio Raselli a Uomini e Donne aleggia un’ombra: il giovane è stato accusato di essere d’accordo con una delle sue nuove corteggiatrici, Veronica, e a lanciare la notizia bomba è stato proprio il collega di trono, Alessandro Zarino. Come si apprende dalle anticipazioni de Ilvicolodellenews, durante le ultime registrazioni del trono classico Raselli è stato accusato da Zarino di aver avuto modo di conoscere già tramite amici comuni ...

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Giulia Quattrociocche in Lacrime! Segnalazioni Su Un Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Scatta il bacio tra Alessandro e Veronica. Giunge una segnalazione su un corteggiatore e su un Tronista! Giulia si scioglie in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Daniele messo sotto accusa! Giulio litiga furiosamente con Giovanna! Raselli bacia anche Irene! Uomini e Donne è pronta a regalarci delle nuovissime e scoppiettanti Anticipazioni del Trono Classico. I tronisti entrano in studio. Maria ...

A Uomini e Donne Il Confronto tra Serena Enardu e Pago! : Lacrime e commozione oggi a Uomini e Donne. Viene mostrato il tanto atteso Confronto tra Serena Enardu e Pago. La coppia è reduce da Temptation Island Vip, un’esperienza dolorosa per entrambi che si è conclusa con il peggiore dei finali: la decisione di lasciare il villaggio come single. Ecco il resoconto del Confronto negli studi di Uomini e Donne! Puntata interessante quella di Uomini e Donne. Verrà mandato in onda il tanto atteso ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni dice addio a Irene Capuano : Dopo essere giunti alla loro emozionante puntata de "La scelta", trasmessa lo scorso gennaio e in prima serata su Canale 5, la coppia nata a Uomini e donne e originariamente formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano è ufficialmente scoppiata. A darne notizia è stato proprio l'ex tronista, Mastroianni, il quale si è lasciato andare ad un lungo sfogo, scrivendo ai suoi follower e chiarendo così i motivi legati alla sua separazione dalla ragazza ...