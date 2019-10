Hezbollah ai manifestanti | Le proteste sono servite Ma ora basta così

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si infiamma sempre di più la situazione del Libano nel giorno dell’attesissimo discorso del sayyid Hassan Nasrallah, leader di, finito a sua volta nel mirino deiche da giorni chiedono la fine dell’intero sistema politico-confessionale vigente in Libano.Un vuoto di potere - ha messo in guardia Nasrallah - porterebbe soltanto al caos e al collasso, date le difficili condizioni economiche e la situazione regionale. Per questo il leader ha chiarito chenon sosterrà alcun piano che preveda la rimozione del presidente o le dimissioni del governo, pur riconoscendo aidi aver ottenuto un risultato “senza precedenti”, vale a dire l’approvazione da parte del governo delle riforme straordinarie annunciate lunedì dal premier. Da giorni il Paese è paralizzato dapopolari e ...

