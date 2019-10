Gabrielli | Roma ha problemi ma non è Gotham City

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Gabriele Laganà Il capo della polizia, Franco, si è detto soddisfatto del lavoro delle forze dell’ordine e per la collaborazione fornita dai familiari di uno degli indagati "Cheabbia i suoicredo che nessuno lo disconosca, ma arrivare a rappresentare la nostra capitale come...". È quanto ha dichiarato il capo della polizia, Franco, a margine di un evento per i 70 anni della rivista “Polizia moderna” in merito all’uccisione del 24enne Luca Sacchi. Lo stessoha anche affermato che quanto è accaduto è un fatto gravissimo. La drammaticità dell’episodio, però, “dovrebbe imporre ad ognuno di noi un atteggiamento di grande riflessione e rispetto". Il capo della polizia, allo stesso tempo, ammette di essere particolarmente soddisfatto della risposta immediata delle forze dell'ordine che hanno svolto il lavoro di indagine ...

