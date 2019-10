Truffa dei concorsi di lavoro Disoccupato si toglie la vita

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Tiziana Paolocci Per diventare operatore sanitario il giovane aveva pagato 2.500 euro: "Sopraffatto dalla disperazione" Aveva penato per anni. Poi aveva deciso di rimettersi in gioco, iscrivendosi a un corso che prometteva un diploma da Oss facile da prendere e unsicuro. E il ragazzo aveva sborsato duemila euro per pagarlo. Ma inseguiva un miraggio e quando ha capito di essere vittima di una, realizzando che il titolo che aveva preso non valeva nulla, si è tolto la. Lui non è che uno dei corsisti-vittime della maxiscoperta dai Nas di Napoli, che ieri ha portato all'arresto di sei persone fra Calabria e Campania. L'accusa è per tutti di associazione per delinquere finalizzata allae al falso e i pm di Castrovillari stanno valutando se contestare loro anche l'istigazione al suicidio. «La morte del ragazzo è precedente all'avvio delle indagini ...

marielSiviglia : La truffa dei falsi diplomi sanitari per cui un giovane calabrese si è tolto la vita riguarda anche la regione Camp… - francescalag85 : Il bisogno che uccide, suicida dopo aver scoperto la truffa dei corsi Oss - Francojhonny21 : RT @MariaLu91149151: La truffa dei clandestini che si iscrivono all’ArciGay per rimanere in Italia -