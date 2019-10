Più di 40 app Android che dovrete rimuovere da oggi 24 ottobre dai vostri smartphone

Marracash : 'Massimo Pericolo è il rapper Più simile a me tra quelli di nuova generazione' : Il prossimo album di Marracash si chiamerà 'Persona', e sarà disponibile a partire dal 31 ottobre, sia in formato fisico che digitale, ed ovviamente su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Il disco è attesissimo, dato che l'ultimo lavoro solista ufficiale del King Del Rap è 'Status', pubblicato nel 2015. Le collaborazioni di 'Persona', il nuovo album di Marracash 'Persona' conterrà complessivamente 15 tracce, ognuna di queste ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Button : “Verstappen è il pilota Più veloce della storia” : L’ex campione del mondo ha parlato dell’attuale generazione di piloti, lasciandosi andare ad una dichiarazione abbastanza pesante Jenson Button non ha dubbi, il pilota più veloce della storia ha un nome e cognome: si chiama Max Verstappen. Nonostante l’olandese non abbia vinto ancora il titolo mondiale, l’ex pilota inglese si è lasciato andare ad una dichiarazione abbastanza pesante, indicando nel driver della Red ...

Mai Più gruppi WhatsApp indesiderati - la funzione per non essere aggiunti : Croce e delizia di tanti i gruppi WhatsApp. Di certo lo strumento dell'applicazione di messaggistica è più utile che mai per comunicazioni di servizio a più persone simultaneamente ma purtroppo molto spesso si trasforma in una fastidiosa scocciatura, sopratutto quando non si è deciso di aderire in maniera autonoma ad alcune chat collettive. Per fortuna gli sviluppatori sono in procinto di abilitare una funzione specifica che rispetti la privacy ...

F1 - Jenson Button su Max Verstappen : “È il pilota Più veloce di sempre che abbia guidato una Formula 1” : Il Mondiale di Formula 1 si appresta ad affrontare gli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2019 con Lewis Hamilton ormai davvero vicinissimo ad aggiudicarsi il sesto titolo mondiale piloti della carriera, il quinto con la Mercedes a partire dal 2014. Nell’ambiente ci si interroga da tempo su chi potrà raccogliere il testimone del britannico nel ruolo di prossimo dominatore del circus, ma Jenson Button sembra avere le idee abbastanza ...

F1 - Jenson Button su Max Verstappen : “È il pilota Più veloce di sempre che abbia guidato una Formula 1” : Il Mondiale di Formula 1 si appresta ad affrontare gli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2019 con Lewis Hamilton ormai davvero vicinissimo ad aggiudicarsi il sesto titolo mondiale piloti della carriera, il quinto con la Mercedes a partire dal 2014. Nell’ambiente ci si interroga da tempo su chi potrà raccogliere il testimone del britannico nel ruolo di prossimo dominatore del circus, ma Jenson Button sembra avere le idee abbastanza ...

Uno studio tutto napoletano ha mappato le parti Più attive del “supervulcano” flegreo : “Volcanic structures investigation through SAR and seismic interferometric methods” è un nome complicato e lunghissimo, e invece dietro c’è un groviglio di eccellenze scientifiche napoletane perfettamente integrate. Uno studio super-partenopeo del supervulcano flegreo, che in sostanza ha permesso di individuare le regioni interne più attive dei Campi Flegrei mediante l’integrazione di indagini geofisiche, della sismicità ...

Sky Go rinnova la sua app con utilizzo Più semplice e personalizzato : Disponibile la nuova versione di Sky Go. Tra le novità un menù nuovo su smartphone e tablet, homepage per ciascun genere nell’area on demand e suggerimenti personalizzati sui filmNata nel 2011, Sky Go è l’app dedicata ai clienti Sky per vedere i migliori canali e titoli on demand su smartphone, tablet...

L’app Trember vi aiuta a trascorrere Più tempo con gli amici nella vita reale : Trember è un'applicazione social che permette di organizzare riunioni, eventi e feste per ogni occasione come pranzi, cene, compleanni, eventi sportivi, concerti, feste, cinema, viaggi o semplicemente uscire in compagnia. L'app offre la possibilità di lasciarsi ispirare da ciò che sta accadendo nei paraggi e di creare rapidamente inviti individuali spontanei o a lungo termine, con la possibilità di renderli privati o visibili a tutti gli ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - le cause della crisi. I 5 motivi per cui il Dottore vive il momento Più nero della carriera : Una pessima qualifica, lontanissimo dai tre compagni di squadra. Una partenza da dimenticare che lo ha retrocesso ulteriormente nella pancia del gruppo costringendolo alle spallate e al traffico. Un passo discreto ma non eccezionale che non gli ha permesso di reagire. Una scivolata finale che suggella il tutto. Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP di Valentino Rossi è stato tutto questo, un agglomerato di “insuccessi” che lo ...

MotoGp – Petrucci nono in Giappone : “vogliamo e dobbiamo fare di Più” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il nono posto al Gp del Giappone: il ternano non si dice soddisfatto del risultato ottenuto Danilo Petrucci, scattato anche lui dalla terza fila, purtroppo ha perso diverse posizioni nella prima metà di gara, ma è poi riuscito a riprendere un buon ritmo dopo il dodicesimo giro ed è risalito fino al nono posto, arrivando al traguardo nella stessa posizione. AFP/LaPresse “Non posso essere ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avremmo bisogno di Più velocità” : Valentino Rossi chiude nella sabbia di curva 1 il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Un ennesimo brutto risultato per il “Dottore” che prosegue nella sua battaglia personale contro la sua M1 e in uno dei campionati più negativi da quando corre nella massima serie. Al termine della gara ha analizzato la sua situazione toccando diversi punti importanti. Andiamo ad ascoltare con attenzione il suo punto di vista sulla sua crisi ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avevamo un bel passo - avessi avuto un giro in Più sarei arrivato secondo…” : Andrea Dovizioso è terzo al termine del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Ducati è stato costretto a una corsa in rimonta, per l’esito delle qualifiche. La Rossa, da questo punto di vista, ha permesso al forlivese di risalire diverse posizioni, centrando un podio significativo dopo un sabato decisamente complicato. A premiare l’alfiere di Borgo Panigale è stata la ...

Moto3 – ll Gp del Giappone parla italiano : Canet si ritita - trionfa Dalla Porta! Il Mondiale sempre Più vicino : Sventola il tricolore a Motegi: Lorenzo Dalla Porta si aggiudica il Gp del Giappone, Canet cade Il Gp del Giappone regala spettacolo puro con i giovani della Moto3. Una gara spettacolare con clamorosi colpi di scena: Aaron Canet è infatti stato protagonista di una caduta che lo ha mandato del tutto fuori dai giochi e ha permesso a Dalla Porta di approfittarne, conquistando una vittoria preziosissima. Il pilota italiano del Leopard Racing ...

Niente saluti romani da CasaPound - che applaude Berlusconi Più di Salvini : I militanti di CasaPound, guidati da Simone Di Stefano, hanno seguito tutta la manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni applaudendo i leader intervenuti sul palco (più Berlusconi che non Salvini) e astenendosi da qualsiasi saluto romano. Arrivati compatti dalla loro sede di via Napoleone III, si sono posizionati al centro della piazza. Di Stefano si è concesso a numerosi selfie chiesti dai manifestanti. Conversando con i ...