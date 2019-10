La missione di chiudere l’Ilva spiegata da chi la conduce a Palazzo Chigi

Migranti - per Commissione Ue la Libia non è un porto sicuro : “Chiudere i centri di detenzione” : La Commissione europea condanna l'uccisione di un migrante in Libia e chiede la chiusura immediata dei centri di detenzione libici, confermando di non ritenere Tripoli un porto sicuro. Eppure negli ultimi tempi sono stati in molti, in Italia, a ritenere la Libia un porto sicuro: a partire dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere