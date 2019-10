Ci sarà Don Matteo 13? I fan non sono pronti a dire addio a Terence Hill e non sono gli

Bordoni : licenziamenti collettivi saranno condanna per famiglie : Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, in merito ai licenziamenti che coinvolgeranno Roma Multiservizi: L’intenzione della Roma MULTISERVIZI, se confermata, di procedere improvvisamente al licenziamento collettivo di migliaia di lavoratrici e lavoratori è un fatto gravissimo. Come se non bastasse dopo la riduzione del tutto iniqua, perpetrata in modo indiscriminato, dello stipendio in prossimità ...

Viaggio a piedi da Venezia a Pechino : la guida AIGAE Vienna Cammarota sarà la prima donna al mondo a compiere l’impresa : “Il mio appello è chiaro: venga riconosciuto e rispettato il popolo curdo che alla base ha una grande storia”: lo ha dichiarato Vienna Cammarota, donna tenace, guida Ambientale Escursionistica dell’AIGAE, salernitana di anni 70, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania. Vienna sarà la prima donna al mondo a percorrere a piedi il cammino da Venezia a Pechino. Vienna partirà nel mese di Aprile ed arriverà in Cina nel ...

Ivan Gonzalez - ex Uomini e Donne - replica a Sonia Pattarino : 'Il lupo sarà quello cattivo' : L'intervista di Sonia Pattarino al settimanale Uomini e Donne Magazine non è risultata affatto gradita a Ivan Gonzalez, che ha deciso di replicare a quanto da lei dichiarato. Sulle pagine del tabloid l'ex corteggiatrice ha ripercorso la loro storia, nata davanti alle telecamere del dating show, ammettendo di essere sicura che lui non l'abbia mai amata davvero. La ragazza ha anche spiegato come la loro rottura sia avvenuta al telefono e non ci ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Olimpia Milano corsara ad Atene - Bayern a valanga sul Lione : sorridono CSKA e Fenerbahce : L’Olimpia Milano si impone in trasferta sul campo del Panathinaikos, beffando i padroni di casa a 8 secondi dalla sirena: vittorie anche per Fenerbahce e Bayern Nella terza giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano conquista la seconda vittoria, la prima in trasferta dopo il successo casalingo ottenuto contro lo Zalgiris. Gli uomini di coach Messina espugnano il parquet del Panathinaikos, imponendosi 79-78 all’ultimo ...

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri a 'caccia' di Ida : 'sarà mia!' - trono over - : Uomini e Donne over, la sfilata degli Uomini accende il parterre: ecco cosa è successo durante l'ultimo appuntamento televisivo.

Beautiful - anticipazioni americane : FLO sarà perdonata dalle Logan? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, le Logan continueranno ad avere diversi fronti aperti: se da un lato Hope potrebbe di nuovo vivere alcune tensioni con Steffy, dall’altro Brooke avrà momenti altalenanti nella suo rapporto con Ridge. Lei e il marito hanno deciso di vivere temporaneamente separati finché non avranno trovato un accordo su come gestire il fattore Thomas. Brooke non vorrà avere il figliastro alla Forrester ...

sarà intitolata a Vincenzo Garofalo la Caserma Carabinieri di Donnalucata : Sarà intitolata all'Appuntato Vincenzo Garofalo ucciso in un attentato dell’Ndrangheta in Calabria la Caserma Carabinieri di Donnalucata

Uomini e Donne - Sara Tozzi : Vi Svelo Davvero Perchè ho Abbandonato il Trono! : Il trono di Sara Tozzi non è durato a lungo. La tronista ha recentemente deciso di rinunciare alla sua partecipazione a Uomini e Donne, lasciando tutti molto stupiti. Ecco le motivazioni reali per cui ha preso questa decisione. Uomini e Donne Trono Classico: Sara Tozzi ha Abbandonato il trono L’avventura della tronista Sara Tozzi a Uomini e Donne è stata molto più breve del previsto. La Tozzi era convinta di essere riuscita a superare la ...

Roma - delibera del Campidoglio : i cinghiali che invadono le strade nella parte Nord della capitale saranno abbattuti : I cinghiali che invadono i parchi e le strade di Roma Nord saranno abbattuti. O, quando possibile, inviati presso allevamenti “a scopo alimentare”. La decisione è stata presa dalla Giunta capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi, che lo scorso 27 settembre ha approvato una delibera sul “controllo numerico” della cosiddetta Sus Scrofa Linnaeus, cui è stato allegato lo schema di un protocollo d’intesa da sottoscrivere con Regione Lazio e ...

Il Paradiso delle Signore - Gloria Radulescu a Blogo : "In questa nuova stagione - Marta sarà più consapevole - più donna e più matura" (Video) : Gloria Radulescu vestirà i panni di Marta Guarnieri anche nella seconda stagione del daily de Il Paradiso delle Signore che tornerà in onda su Rai 1, a partire da lunedì 14 ottobre 2019, alle ore 15:40.Noi di TvBlog abbiamo intervistato l'attrice 28enne, di madre italiana e padre rumeno, nata a Roma e cresciuta in provincia di Bari, durante una visita sul set de Il Paradiso delle Signore (i Videa Studios a Roma).prosegui la letturaIl Paradiso ...

Festa M5S - arriva Grillo : presenze a quota 8mila - Arena sold out. Il premier : ci sarà l'Opzione donna. Patuanelli riceve operai Whirlpool : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

Morta Sara Danius - prima donna alla guida dell’Accademia Noblel - travolta dallo scandalo Mee Too : La prima donna alla guida dell'Accademia Reale Svedese Stoccolma che assegna il premio Nobel per la Letteratura, Sara Danius, è Morta all'età di 57 anni. Sarebbe stata da tempo malata di un tumore al cervello. La filologa svedese aveva lasciato lo scorso anno l'Accademia, che era stata travolta dagli scandali collegati al movimento Me Too.Continua a leggere

Uomini e donne : Martina - del Grande Fratello - favorita come sostituta di Sara Tozzi : Dal giorno in cui Sara Tozzi ha annunciato la decisione di abbandonare il trono di Uomini e donne, si è fatto un gran parlare della sua possibile sostituta. Vari nomi sono balzati alle cronache tra i quali, uno su tutti, fino a qualche giorno fa aveva i favori dei pronostici. La fortunata sembrava essere l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, anche se questa ipotesi non si è mai concretizzata nelle recenti registrazioni dedicate al Trono ...

Iker Casillas e la dedica a Sara Carbonero : «Le donne possono fare qualsiasi cosa»