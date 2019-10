Ci obbligava a sederci sulle sue ginocchia alle riunioni | sotto accusa il

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Avrebbe obbligato le sue dipendenti a sedersisuedurante ledi lavoro e si sarebbe aggirato a torso nudo in ufficio: sono queste alcune delle accuse che sono state mosse a Lawrence Jones, tycoon del settore tecnologico, che ha fondato e gestisce la società di cloud computing UKFast, con sede a Manchester. Il 51enne britannico, uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, è ora al centro di un’inchiesta del Financial Times: due donne lo hanno infattito di averle molestate sessualmente sul posto di lavoro. La vicenda ha fatto scalpore anche perché UKFast è stata da poco dichiarata dal Sunday Times uno dei posti migliori al mondo in cui lavorare: non soltanto gli uffici sono dotati delle più disparate comodità, ma ai dipendenti vengono concessi irresistibili benefit, come quello del pisolino ...

