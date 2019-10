Anticipazioni Il segreto giovedì 24 ottobre | la Laguna in carcere accusata di adulterio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Tornano legiornaliere della soap Ile che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda24a partire dalle 16:10 su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento, Elsa si ritroverà ad affrontare la detenzione ined i soprusi messi in atto dalla sua compagna di cella Rufina, mentre Isaac starà facendo di tutto per riuscire a far scarcerare la sua amata, arrivando a chiedere e a supplicare Antolina di ritirare la denuncia per. Spoiler del 24: Elsa in, si compie la vendetta di Antolina Come sappiamo, si sta compiendo la vendetta di Antolina la quale, dopo essere stata smascherata da Juanote e ripudiata da Isaac, ha fatto ritorno a Puente Viejo, presentandosi alla porta della casa del Guerrero in compagnia della Guardia Civile. La Ramos infatti, ha denunciato Elsa pere il sergente Cifuentes si è visto ...

MastrotekPino : Il Segreto anticipazioni, 26 ottobre 2019: Gracia torna e si scontra con Dolores - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: PRUDENCIO e LOLA fanno l’amore ma… - #Segreto #anticipazioni: #PRUDENCIO - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 28 ottobre al 1 novembre 2019 -