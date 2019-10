Una reunion degli Oasis è possibile? Noel Gallagher | “Artisticamente insensata” | Liam

Una reunion di Friends in realtà c’è stata - Jennifer Aniston : “Un reboot? Ci piacerebbe - ma…” (video) : Anche se off-screen, di recente c'è stata una reunion di Friends con tutto l'intero cast. A confermarlo è Jennifer Aniston nel corso del programma radiofonico di The Howard Stern Show. L'attrice ha raccontato: Abbiamo cenato proprio questa settimana. L'intera gang. C'erano tutti. [David] Schwimmer era in città e quindi ci siamo ritrovati tutti insieme come una volta. Abbiamo riso tanto. La star ha continuato spiegando che tutti si sono ...

In Roswell New Mexico 2 un membro del cast originale e Una reunion : lo spin-off incontra la serie madre : Dopo un esordio un po' in sordina, Roswell New Mexico ha conquistato una sua fetta di pubblico sufficiente ad assicurarle il rinnovo per una seconda stagione. E quest'ultima potrà contare su un evento che richiamerà alla visione anche i fan della serie originale del 1999.. L'annuncio è arrivato durante il panel della Warner Bros. Television al Comic Con di New York lo scorso fine settimana: un membro del cast originale avrà un ruolo ...

«Friends» - insieme ancora Una volta (ma senza reunion) : Joey e Chandler ci hanno insegnato...Gioite dei traguardi sentimentali altrui…Ama i tuoi amici…Rachel e Monica ci hanno insegnato che…Con Joey abbiamo imparato che…Con Phoebe abbiamo capito che…Con Ross abbiamo imparato che…Puoi superare i momenti difficili della vita…Siate tolleranti con l’irritante partner del vostro amicoCon Monica abbiamo imparato che…Con il loro tira e molla, Ross e Rachel ci hanno insegnato che…Joey ci ha insegnato ...

Per Nadia Toffa stasera Una reunion di 100 Iene : Ben 100 Iene questa sera, in occasione della prima puntata de “Le Iene“, hanno deciso di riunirsi per salutare insieme la tanto amata Nadia Toffa. Saranno presenti in studio tutti i colleghi che in questi 23 anni hanno vestito i panni di Iena, per omaggiare Nadia, in questo inizio di stagione, che sarà certamente diversa da tutte le altre. Un’unica grande famiglia pronta a stringersi nell’abbraccio più caloroso prima di tornare ...

Nadia Toffa - stasera la prima puntata senza di lei : Una reunion di 100 Iene per un grande abbraccio : Un ultimo grande abbraccio, affettuoso, commovente. Cento Iene si riuniscono stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra di loro. Sarà l'omaggio della famiglia di Le...

Kevin McKidd e il sogno di un ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy (o Una reunion in Killing Eve!) : Nonostante siano passati sei anni ed altrettante stagioni dall'uscita di scena di Cristina Yang, Kevin McKidd continua a sperare in un eventuale ritorno di Sandra Oh in Grey's Anatomy. La sua co-star e grande amica, con cui ha instaurato un rapporto profondo durante le sei stagioni girate insieme, è ora la protagonista di Killing Eve, thriller acclamato dalla critica che le è valso un Golden Globe e due nomination agli Emmy, e non è ...

Ci sarà Una reunion di Friends agli Emmy 2019 con tutto il cast per una premiazione? : Il 25° anniversario della serie cade proprio nel giorno della cerimonia degli Oscar della tv e tutto lascia immaginare che ci sarà una reunion di Friends agli Emmy 2019 con tutto il cast sul palco per annunciare una premiazione. Una reunion vera e propria per un revival, un reboot o uno speciale è ormai da escludere: Jennifer Aniston ha entusiasmato gli spettatori all'inizio di quest'estate, quando ha detto a Ellen Degeneres che l'intero ...

Robert Sean Leonard in The Good Doctor 3 per Una storica reunion di Dr House M.D. : Un sogno che si avvera per i fan: Robert Sean Leonard in The Good Doctor 3. Questo è uno degli annunci fatti da ABC nelle scorse ore e che tanto scalpore e interesse aveva creato. La rete ha annunciato una serie di arrivi e di guest star d'eccezione per le sue serie di punta basandosi proprio su queste importanti reunion. Alcuni hanno pensato davvero a ritorni storici ma, almeno per The Good Doctor 3, si tratterà dell'arrivo di Robert Sean ...

I due motivi per cui non avremo Una reunion di Friends - nemmeno per i 25 anni dal debutto : Nonostante la disponibilità del cast e le continue richieste di Jennifer Aniston, non avremo una reunion di Friends, né per un revival né per altri eventi celebrativi, nemmeno per festeggiare i 25 anni dal debutto della serie. Le iniziative per il quarto di secolo di Friends - il primo episodio fu trasmesso negli Stati Uniti il 22 settembre 1994 - non mancano, da proiezioni nei teatri di episodi selezionati dai creatori della serie al tour ...