Trump dichiara vittoria in Siria e toglie sanzioni a Turchia Siglato un “accordo

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato dalla Casa Bianca che è stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco "permanente" tra lae le forze democratichene (Sdf) e che, per questo, ha dato ordine di rimuovere leimposte contro Ankara dopo il lancio dell'operazione militare turca nel nord dellaha detto che "un cessate il fuoco permanente" sarà difficile da mantenere nella regione, ma di sperare che durerà e metta fine al conflitto tra turchi e curdi. "Credo davvero che sarà permanente. È un risultato creato da noi, gli Stati Uniti, e nessun altro. Abbiamo fatto qualcosa di davvero, davvero speciale" ha detto. "Negli ultimi cinque giorni, abbiamo visto che il cessate il fuoco che abbiamo stabilito lungo il confineno ha tenuto, e ha tenuto molto bene, al di là delle aspettative.In mattinata, il governo turco ha ...

24america : Trump dichiara vittoria in Siria e toglie le sanzioni contro la Turchia - patrik68133418 : RT @OGiannino: E' un paese fiabesco, quello in cui un leader politico dichiara che lui non vuole essere servo né di Putin né di Trump, quan… - gombacci : L’inviato speciale USA per la Siria James Jeffrey dichiara alla Commissione esteri di non essere stato consultato d… -