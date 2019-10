Truffa su WhatsApp | tutti i messaggi a cui fare attenzione per evitare truffe a pagamento

Fonte : correttainformazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Al giorno d’oggi, la migliore via di comunicazione per essere sempre in contatto con la famiglia e con gli amici è senz’altro. Un canale unico, alla portata diche consente di poter inviare simpatiche faccine, note audio e molto altro, semplicemente digitando all’interno della propria tastiera. Purtroppo, proprio per il suo carattere così “democratico”, spesso e volentieri è anche la via preferita per effettuarea degli ingenui consumatori. Ecco qualche piccolo accorgimento perdi ritrovarsi a pagare qualche servizio non richiesto, eai qualiper scongiurare il rischio disu: ilo vocale Oramai neanche le app di messaggeria più utilizzate possono dirsi tranquille. I piccoli criminali dell’informatica hanno deciso di attaccare questo social, andando a delirare una situazione tutt’altro che ...

RhamezRStudio : Non riescono a mettere un articolo nuovo. Un anno con le stesse identiche cose a rotazione. La foto del profilo di… - infoitscienza : Postepay: truffa svuota i conti e blocca le carte via WhatsApp - infoitscienza : Whatsapp, allarme truffa: cancellate la foto profilo! -