Sony Xperia 1 Professional Edition ufficiale | ancora più premium e costoso

Sony aggiornerà sette Xperia ad Android 10 : ecco i modelli interessati : ecco i tanti modelli di smartphone Sony Xperia che avranno l'aggiornamento ad Android 10 in modo ufficiale. L'articolo Sony aggiornerà sette Xperia ad Android 10: ecco i modelli interessati proviene da Tutto Android .

LineageOS 17.0 porta Android 10 su HTC 10 - Sony Xperia Z3 Compact e molti altri : La community di sviluppatori presenti su XDA è il punto di riferimento di ogni utente Android che ama installare custom ROM sul proprio smartphone. Se siete possessori di uno dei telefoni fra lo Xiaomi Redmi 2, Motorola Moto G 2015, Sony Xperia Z3 Compact , HTC 10 e HTC One M8, sappiate che sono finalmente disponibili custom ROM basate su Android 10. Installare ROM è una pratica piuttosto comune per i dispositivi Android , soprattutto considerando ...

Sony Xperia 5 è uno smartphone ergonomico con elevate prestazioni che brilla per l’autonomia : Sony Xperia 5, presentato a IFA 2019, è un prodotto più compatto e leggero rispetto al fratello maggiore Xperia 1. Pesa 164 grammi, comprensivi dello schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+. È un prodotto dalla forma allungata, quindi facile da impugnare, che offre prestazioni e audio di alto livello. Per contro, l’autonomia è sottotono, il lettore di impronte digitali è un po’ impreciso e manca la presa jack per le ...