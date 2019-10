Uomini e donne | doccia fredda per Riccardo Guarnieri Le parole durissime di Ida Platano

Uomini e donne - Ida Platano e l’addio a Riccardo Guarnieri : «Non mi è arrivato nell’anima» : Alla fine il tentativo di riallacciare la relazione non è andato a buon fine e Ida Platano sembra aver dato l’addio definito a Riccardo Guarnieri, conosciuto sul trono over del dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne. Riccardo, proprio mentre Ida si era avvicinata a un altro cavaliere, Armando Incarnato, ha scritto una lettera alla sua ex confessandogli il suo amore. La coppia ha avuto modo di incontrarsi in un’esterna ma le cose non ...

Uomini e Donne Luigi e Irene - Mastroianni rompe il silenzio : come sta : Uomini e Donne, Luigi e Irene: l’ora più buia. Mastroianni rompe il silenzio e spiega come stanno realmente le cose silenzio rotto: dopo giorni con la bocca ben cucita, Luigi Mastroianni è tornato a parlare della situazione con Irene Capuano. La coppia, sbocciata a Uomini e Donne, non è un mistero che stia passando un […] L'articolo Uomini e Donne Luigi e Irene, Mastroianni rompe il silenzio: come sta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 22 ottobre 2019 : Riccardo Abbandona il Programma in Lacrime! : Colpo di scena Oggi a Uomini e Donne Over. Ida Platano afferma di non provare più nulla per Riccardo Guarnieri. La lettera non ha sortito alcun effetto. Interviene anche Armando Incarnato. Riccardo Abbandona lo studio in lacrime affermando di non avere più intenzione di tornare. Ecco cosa succede nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 22 ottobre 2019: Riccardo Abbandona il Programma in Lacrime! ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi : clamorosa gaffe con Gemma Galgani. Poi alla Cipollari : "Cretina" : Qualcosa con pochissimi precedenti a Uomini e Donne, dove anche Maria De Filippi, la conduttrice dello storico dating-show di Canale 5, ha perso per qualche secondo la bussola. Una gaffe, abbastanza pesante. Ma procediamo con ordine. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco de

Ida e Riccardo - ancora polemiche fuori da Uomini e Donne : la reazione di Armando : Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi: come sta la coppia di Uomini e Donne La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha fatto molto discutere in questo periodo perché – come forse saprete – dopo il rifiuto di lei, andato in onda proprio nella puntata di oggi di Uomini e Donne, c’è […] L'articolo Ida e Riccardo, ancora polemiche fuori da Uomini e Donne: la reazione di Armando proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Ida scarica Riccardo : "Cercavo da te il castello - ma non mi sei arrivato nell'anima" : Oltre al gioco della frutta di Jean Pierre e Gemma, al centro della puntata di lunedì 21 ottobre 2019 di Uomini e Donne c'è stato il racconto della storia fra Riccardo e Ida. I due protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, sono tornati al centro dello studio per parlare della loro avventura travagliata, che sembra arrivata ad un punto di non ritorno, fatalmente decisivo.Dopo la ...

Uomini e Donne - gaffe di Maria su Gemma (che poi finisce in lacrime) : l’imprevisto : Gemma Galgani, la gaffe di Maria De Filippi a Uomini e Donne Il gioco del cocco ha mandato in tilt anche Maria De Filippi. Sì, avete letto bene: la compostissima conduttrice, che da un bel po’ di anni ormai però riesce a lasciarsi andare soprattutto in alcuni programmi televisivi, ha fatto una gaffe di quelle […] L'articolo Uomini e Donne, gaffe di Maria su Gemma (che poi finisce in lacrime): l’imprevisto proviene da Gossip e ...

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO/ Uomini e Donne : 'non voglio farti star male - ma...' : Uomini e Donne Trono Over, Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI vanno via dal programma: lui tra le lacrime amare, ecco perché.

Uomini e Donne - gaffe di Maria De Filippi : chiama Gemma 'mummia' : La padrona di casa si lascia contagiare da Tina. Lo scivolone durante la puntata del trono over di lunedì

Uomini e Donne - il gioco della frutta con Gemma e Jean Pierre : Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, va in onda alle 14.45, orario da fine pranzo. Tra un caffè e un liquore, rimane sempre spazio per un po' di frutta. Ci pensa la conduttrice e la sua fidata spalla Tina Cipollari a servirla a tavola. La commensale preferita, a cui viene fornito un trattamento di favore, è Gemma Galgani, che con un slancio di generosità viene aiutata dalla vamp affinché riesca a lasciarsi andare col nuovo ...

Uomini e Donne gossip : Riccardo e Ida pronti per la convivenza? : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over si trasferirà a Brescia da Ida Platano? Nella puntata appena terminata del Trono Over di Uomini e Donne la popolare dama Ida Platano ha dato il benservito a Riccardo Guarnieri, asserendo di non provare più niente nei suoi confronti. Una confessione che ha gelato nel vero senso della parola quest’ultimo, il quale è scoppiato a piangere. Ma non è finita qua perchè in base alle anticipazioni di Uomini ...

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Ecco dove potrebbe approdare : Uomini e Donne: Gemma Galgani approda al Grande Fratello Vip? Gemma Galgani, inutile negarlo, è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, ma presto le cose potrebbero cambiare. Secondo il settimanale Vero, infatti, la dama di Maria De Filippi potrebbe presto lasciare il programma per approdare nel cast della nuova edizione del GF Vip che, salvo imprevisti, dovrebbe partire con il prossimo anno. Ovviamente, è bene chiarire, ...

Uomini e Donne - trono over : IDA e RICCARDO fanno ancora pace! : Nuovo capitolo nella lunghissima storia d’amore tra RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano, una delle coppie protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Soltanto qualche giorno fa, vi abbiamo infatti parlato di quella che sembrava essere una frattura definitiva tra i due, ma le cose sono cambiate nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne, news: Ida e RICCARDO, a che punto ...

Tina Cipollari - Uomini e Donne : Agostino Penna svela un retroscena : Uomini e Donne, Agostino Penna su Tina Cipollari: “Ho suonato al suo matrimonio” Agostino Penna ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Lei. E in questa occasione il vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti ha parlato anche del suo passato come pianista a Uomini e Donne. Per chi non lo sapesse è stato proprio lui a ideare il famoso jingle del popolare ...