Ubs | utile in calo del 16% ma sopra le attese «Contesto resta sfidante»

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il ceo Sergio Ermotti: «Si è trattato per noi di un trimestre in cui abbiamo mostrato ancora una volta solidità». E sui tassi negativi: «Per i depositii 2 milioni di franchi, la banca non può a questo punto fare a meno di applicarli a sua volta. Ribadiamo però che per i depositi di fascia medio-bassa non prevediamo misure di questo tipo»

