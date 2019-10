Sicilia : Cisl lancia ‘patto di condivisione istituzionale’ : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) – Un duplice patto, “intergenerazionale e di condivisione istituzionale”. A lanciarlo la Cisl Sicilia per promuovere nell’Isola “economia circolare, infrastrutture sociali, lavoro produttivo”. E per arrestare “l’esodo di giovani che da troppo tempo, valigia in mano, cerca un futuro andando via”: più del 50% di coloro che se vanno hanno meno di 34 anni. Il tema ...

Sicilia : Cisl - 'patto sociale per uscire da marginalità' (2) : (AdnKronos) - "Chi pensa che il sociale non sia funzionale alla crescita economica e produttiva è fuori dalle dinamiche reali di progresso della società - prosegue il sindacato - L’investimento sul sociale rappresenta una leva di sviluppo e di modernizzazione del Paese, un buon funzionamento della m

Sicilia : Cisl - 'patto sociale per uscire da marginalità' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Un "patto sociale". E' la proposta avanzata da Cisl Sicilia al governo regionale dinanzi ai dati sconfortanti su povertà, rischio di marginalità, disoccupazione e non autosufficienza nell'isola. La povertà assoluta è pari al 10,8% mentre in Italia si attesta al 6,4%; il

Clima : 27 settembre in piazza anche Cisl Sicilia : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Ci sarà anche la Cisl Sicilia venerdì 27 settembre nelle piazze dell'isola pronte a dire no al riscaldamento globale e ai cambiamenti Climatici imposti "da logiche economiche e politiche miopi". Manifestazioni con l'obiettivo di sostenere, assieme a Greta Thumberg e ai

I pensionati Siciliani di Cgil - Cisl e Uil pronti alla mobilitazione del 30 settembre : Numerose le iniziative previste dai sindacati Cgil, Cisl e Uil nella stagione autunnale che culmineranno nella manifestazione a Roma il prossimo novembre 2019. Il punto focale della manifestazione di novembre a Roma Al centro di tali iniziative, le categorie dei pensionati delle tre sigle sindacali nazionali che hanno preannunciato mobilitazioni dapprima a livello territoriale in vista della manifestazione che si svolgerà tra due mesi a Roma. ...

Spi Cgil - Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia a Roma per la difesa dei diritti degli anziani : È previsto per l'11 settembre prossimo, presso l'Auditorium di via Rieti a Roma, l'incontro tra le sigle sindacali dei pensionati Cgil, Cisl e Uil volto alla programmazione di tutte le iniziative finalizzate alla sensibilizzazione del nuovo Governo appena creato e della politica in generale sulle problematiche che riguardano in particolar modo la popolazione anziana. I punti fondamentali Tra i punti che verranno affrontati a tal fine ci saranno, ...

Aeroporti : Fit Cisl Sicilia - 'subito tavolo su Birgi o sarà protesta' (2) : (AdnKronos) - Le segreterie regionali dei tre sindacati confederali, aggiunge Fit Cisl, "hanno provato a discutere con il governo regionale ma sia il presidente Musumeci che l’assessore ai Trasporti Falcone non hanno avuto ancora il tempo di trattare adeguatamente il tema". "Il governatore - sottoli

