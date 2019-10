Morte celebrale per il bimbo di sei anni caduto dalle scale a scuola

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sono stati avviati alle 9 e 53 gli accertamenti per dichiarare ladeldi seiprecipitatodellaPirelli di Milano nei giorni scorsi.Il piccolo era stato portato all’ospedale Niguarda dove era stato operato d’urgenza per diminuire la pressione intracranica. VIDEO - I genitori della“Pirelli: “Poca sicurezza, manca il personale”

