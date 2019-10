Mafia Capitale non era mafia

Mafia Capitale era una fiction : Non era Mafia. La sentenza della Corte di Cassazione sul procedimento Mafia Capitale, come già era avvenuto in primo grado, ha riconosciuto l'esistenza di due distinte associazioni a delinquere, ma non di stampo mafioso. La procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne di appello – sente

Non è Mafia Capitale. La Cassazione esclude il 416 bis per Carminati e Buzzi : C’era un’associazione a delinquere, o meglio ce n’erano sono due, ma a Roma non c’era la Mafia, almeno non quella ipotizzata nell’inchiesta Mondo di Mezzo. La Corte di Cassazione ha smontato la sentenza di appello di Mafia Capitale ed escluso il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e gli altri imputati.Il procuratore generale aveva chiesto in udienza la ...

Mondo di mezzo - per la Cassazione a Roma non era “Mafia Capitale” : annullata la sentenza d’Appello per Buzzi e Carminati : Al massimo era Corruzione capitale. La Cassazione ha dichiarato esclusa l’associazione mafiosa nel processo “Mondo di mezzo”, ribattezzato Mafia capitale proprio per la contestazione dell’associazione di stampo mafioso a molti degli imputati. Un reato escluso dal primo grado e riconosciuto dalla sentenza d’Appello che però i Supremi giudici non hanno considerato provato. Cadono anche molte delle accuse contestate a ...

Mafia Capitale - la Cassazione : «Non fu associazione mafiosa» : La sesta sezione penale esclude l’aggravante mafiosa per Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e altri 30 imputati

Non è Mafia Capitale. La Cassazione esclude il 416 bis 416 bis per Carminati e Buzzi : È associazione a delinquere, o meglio ce ne sono due, ma non è Mafia. La Corte di Cassazione ha smontato la sentenza di appello di Mafia Capitale ed escluso il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.Il procuratore generale aveva chiesto in udienza la conferma delle condanne in Appello per 30 dei 32 imputati. “Le caratteristiche del 416bis ci sono tutte”, ha detto nella requisitoria il pg Giuseppe ...

Mafia Capitale - la sentenza della Cassazione ribalta tutto : «Non fu Mafia». La Raggi in aula : No fu Mafia. E' questo il verdetto emesso dalla IV sezione penale della Cassazione in merito al processo "Mondo di Mezzo. La Cassazione ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa...

Sentenza Mafia Capitale - in Cassazione cade l'associazione mafiosa : cade in Cassazione la contestazione del reato di associazione mafiosa nel processo "Mondo di mezzo", ribattezzato Mafia Capitale. La Sentenza d'appello aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis. Cadono anche molte delle accuse contestate a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. "Il reato di Mafia è caduto per manifesta infondatezza. Finalmente c'è un giudice a Berlino”, ha dichiarato l'avvocato Francesco Tagliaferri, difensore ...

Mafia Capitale - la Cassazione : «Non è stata associazione mafiosa» : Mondo di mezzo, in Cassazione cade l'accusa di Mafia: resta solo l'associazione per delinquere. Gli ermellini hanno dichiarato esclusa l'associazione mafiosa nel processo...

Mafia Capitale - la Cassazione : «Non fu una associazione mafiosa» : La sesta sezione penale esclude l’aggravante mafiosa per Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e altri 30 imputati

Mafia Capitale - attesa nel pomeriggio la sentenza della Cassazione : si decide su 416 bis : La procura generale chiede la conferma delle condanne che riconobbero per Buzzi, Carminati e altri 30 imputati le accuse di Mafia

Mafia Capitale - martedì la sentenza della Cassazione : I giudici della VI sezione penale della Cassazione si sono ritirati in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo Mafia Capitale. La decisione sarà comunicata martedì 22 ottobre. L'altro giorno la procura generale ha chiesto la conferma delle condanne in appello per l'ex terrorista nero Massimo Carminati, l'imprenditore delle cooperative Salvatore Buzzi e gli altri imputati. In 32 hanno presentato ricorso contro la sentenza di ...

Mafia Capitale - Pg Cassazione chiede conferma condanne : "Le caratteristiche del 416bis (il reato di associazione di tipo mafioso, ndr) ci sono tutte": lo ha detto il Procuratore generale della Cassazione, Giuseppe Birritteri, nella requisitoria al processo Mafia Capitale, chiedendo la conferma di 17 condanne su 18 degli imputati per Mafia (COSA C'È DA SAPERE SUL CASO). La Procura della Suprema Corte ha chiesto inoltre di ridefinire nelle motivazioni del verdetto il ruolo di Franco ...

Mondo di mezzo - al via in Cassazione il processo per stabilire se fu Mafia Capitale : tre procuratori per tre giorni di requisitoria : Sarà la Cassazione a decidere se fu Mafia capitale. Ha preso avvio davanti alla VI sezione penale presieduta da Giorgio Fidelbo il processo a 35 imputati già condannati in appello nell’ambito del procedimento che squassò Roma nel dicembre del 2014 con una serie di arresti bipartisan. I giudici di secondo grado hanno condannato Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e altri 16 imputati per associazione mafiosa, una sentenza che l’11 settembre ...

Mafia Capitale - dagli arresti alle condanne : cosa c’è da sapere : "A Roma non c’è un’unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato Mafia Capitale, romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso". Così il 2 dicembre 2014, il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, commenta la maxi-operazione in cui vengono arrestate 37 persone accusate di reati ...