Blizzard nega di aver bannato gli spettatori Twitch che hanno espresso opinioni pro-Hong

(Di martedì 22 ottobre 2019)hato i report emersi sui ban per gliche esprimevanopro-Kong attrso la chat.La società ha risposto alle notizie secondo cui stava bannando gliche digitavano "FreeKong" nella finestra chat del canale"Play Hearthstone".ha detto a Polygon: "Non stiamo vietando alle persone della chatdi utilizzare in modo specifico il discorso proKong o qualsiasi altra dichiarazione politica. I ban provengono da un sistema di moderazione automatizzato che viene attivato dagliche spammano ripetutamente qualsiasi frase. Ci aspettiamo die il problema corretto nelle prossime ore".Leggi altro...

