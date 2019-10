Analisi Temporali intensi sul tirreno Giovedì 24 Ottobre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 22 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion L’attenzione andrà quindi nella giornata diquando ildiventerà il campo di scontro tra lo scirocco da sud-est e il maestrale da nord-ovest. (Leggi) Lungo questa convergenza andranno a generarsivisto l’energia presente nei nostri mari molto caldi e localmente con la forzante orografica. Va detto che queste nuove piogge porteranno non pochi disagi nelle aree alluvionate tra Liguria e basso Piemonte. Situazione da seguire lungo le aree costiere del mar Ligure, Sardegna orientale e Sicilia occidentale dove potremmo avere lo sviluppo di multicelle temporalesche(da non escludere anche supercelle) capaci di portare nubifragi(accumuli localmente oltre i 100mm nelle 24ore), grandine e raffiche di vento. Da non escludere la formazione di trombe marine lungo le ...

Barcellonameteo : Meteo 7 giorni: weekend con nuova PERTURBAZIONE. PIOGGE e TEMPORALI al Nord: METEO SINO AL 23 OTTOBRE, ANALISI E PR… -