Torino | in fiamme la Cavallerizza Reale | storico complesso patrimonio dell' Unesco

Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino -Pinerolo : morti padre e figlia : Gabriele Laganà L’incidente questa mattina sulla Torino-Pinerolo , all’altezza di Piscina. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che è riuscita a salvare l’altra figlia Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo , all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l’ Auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta ...

Torino-Pinerolo - incidente e auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni. Salve mamma e neonata : Una famiglia di Orbassano distrutta nella mattina di domenica a causa di un incidente d'auto. padre di 46 anni e la figlioletta di sei (e non un bambino come appreso in un primo momento)...